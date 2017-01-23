AB Konseyine 'sÃ¼t tozlu' protesto

Avrupa BirliÄŸinin (AB) piyasayaÂ sÃ¼t tozuÂ sÃ¼rerekÂ sÃ¼t fiyatlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyi amaÃ§layan politikasÄ± protesto edildi.
AvrupalÄ± sÃ¼t Ã¼reticileri, AB TarÄ±m ve BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k Konseyi toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi. Avrupa SÃ¼t Kurulunun (EMB) organize ettiÄŸi ve AB Konseyi binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lan gÃ¶steriye, onlarca sÃ¼t Ã¼reticisi katÄ±ldÄ±.
AB'nin sÃ¼t fiyatlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye yÃ¶nelik politikasÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi gÃ¶steride, Ã§uvallar dolusu sÃ¼t tozu getirilen bir kepÃ§eyle konsey binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. SÃ¼t tozu nedeniyle hem binanÄ±n Ã¶nÃ¼ hem de Ã§evresi beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.
EMB BaÅŸkan YardÄ±mÄ±cÄ±sÄ± Sieta van Keimpema, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AvrupalÄ± sÃ¼t Ã¼reticilerinin krizde olduÄŸunu belirterek "Piyasaya sÃ¼t tozuyla mÃ¼dahale edilmesi Ã§ok sorunlu. Hatta geÃ§en hafta, Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyat teklifimizi reddettiniz." dedi. Keimpema, AB'den gelen ucuz sÃ¼t tozuyla Afrika piyasalarÄ±nÄ±n doldurulmasÄ±nÄ±n hem Avrupa hem de Afrika iÃ§in yÄ±kÄ±cÄ± olduÄŸunu savundu.
AB Komisyonu, geÃ§en ay Ã¼ye Ã¼lkelerle varÄ±lan anlaÅŸma neticesinde, yaÄŸsÄ±z sÃ¼t tozu satÄ±ÅŸÄ± yaparak piyasalara mÃ¼dahale edilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki teklifini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Avrupa'da sÃ¼t fiyatlarÄ±, Ã¼reticilerin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak kÄ±sÄ±tlamaya gitmesi nedeniyle yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti. Åžu anda, Avrupa'da sÃ¼tÃ¼n litresi 32 centten satÄ±lÄ±yor. Ãœreticiler ise sÃ¼tÃ¼n litre maliyetinin 40 cent olduÄŸunu ve mevcut fiyatÄ±nÄ±n masraflarÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dolaysÄ±yla fiyatÄ± daha da dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye dÃ¶nÃ¼k politikalarÄ±n kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan yÄ±kÄ±cÄ± olduÄŸunu savunuyor.
AvrupalÄ± sÃ¼t Ã¼reticileri, AB'nin piyasaya sÃ¼t tozu sÃ¼rerek sÃ¼t fiyatlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye yÃ¶nelik mÃ¼dahalesini, Ã§uvallar dolusu sÃ¼t tozunu AB Konseyi binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne dÃ¶kerek protesto etti
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