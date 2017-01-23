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17:42, 23 Ocak 2017 Pazartesi
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17:32, 23 Ocak 2017 Pazartesi

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Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HalefoÄŸlu defnedildi
Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HalefoÄŸlu defnedildi

Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HalefoÄŸlu'nun cenazesi, TeÅŸvikiye Camisi'nde Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vahit Melih HalefoÄŸlu, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

HalefoÄŸlu iÃ§in TeÅŸvikiye Camisi'nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. EÅŸi Zehra ve oÄŸlu Melih HalefoÄŸlu, kÄ±zÄ± NilgÃ¼n YÃ¼caoÄŸlu, damadÄ± Erkut YÃ¼caoÄŸlu ile torunlarÄ± burada taziyeleri kabul etti.

YÃ¼caoÄŸlu, kayÄ±npederi HalefoÄŸlu'nun ciddi bir saÄŸlÄ±k probleminin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ani ÅŸekilde vefat ettiÄŸini belirterek, "Ã‡ok gÃ¼zel bir hayatÄ± oldu. Herkese dokundu, herkese katkÄ±larÄ± oldu ve herkes ondan bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸrendi. 98 sene Ä±ÅŸÄ±k saÃ§tÄ±. Allah rahmet etsin." dedi.

Cenaze tÃ¶renine, TBMM BaÅŸkanvekili Akif HamzaÃ§ebi, eski milletvekilleri Onur Ã–ymen ve HurÅŸit GÃ¼neÅŸ, emekli bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler Ã–zdem Sanberk ve Volkan Vural, eski Ã–zelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanÄ± UÄŸur Bayar, eski Demokrat TÃ¼rkiye Partisi (DTP) Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Bayar, HÃ¼rriyet gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Sedat Ergin, eski Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± BaÅŸkanÄ± HÃ¼samettin Kavi, eski BakÄ±rkÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ± Ali Talip Ã–zdemir, iÅŸ adamÄ± Mehmet Nezih Erdem ile Ã§ok sayÄ±da diplomat katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rene, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸbakanlÄ±k ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da Ã§elenk gÃ¶nderdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

HalefoÄŸlu'nun cenazesi, Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan askeri tÃ¶renle Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

VAHÄ°T MELÄ°H HALEFOÄžLU KÄ°MDÄ°R?

Vahit Melih HalefoÄŸlu, 1919'da Antakya'da doÄŸdu. Ankara Siyasal Bilgiler FakÃ¼ltesini bitiren HalefoÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Siyasi Daire Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Beyrut, Kuveyt, Moskova, Lahey ve Bonn bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikleri, 17. dÃ¶nemde Ankara milletvekilliÄŸi ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

FransÄ±zca, Ä°ngilizce, Almanca ve ArapÃ§a bilen HalefoÄŸlu, iki Ã§ocuk babasÄ±ydÄ±.

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