IraklÄ± Ã¶ÄŸrencilerin tehlikeli okul yolculuÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'ta Ramadi iline baÄŸlÄ± Havice kÃ¶yÃ¼ndeki Ã§ocuklar, DEAÅž'Ä±n okula gitmek iÃ§in kullandÄ±klarÄ± kÃ¶prÃ¼yÃ¼ bombalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan derme Ã§atma sandallarla FÄ±rat Nehri'ni geÃ§erek ders sÄ±ralarÄ±na ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
DEAÅž'Ä±n Ramadi'nin FÄ±rat Nehri kÄ±yÄ±sÄ±ndaki El-BaÄŸdadi ilÃ§esi ile karÅŸÄ± yakada kalan Havice kÃ¶yÃ¼nÃ¼ birbirine baÄŸlayan kÃ¶prÃ¼yÃ¼ bombalamasÄ± nedeniyle Ã¶ÄŸrenciler her sabah okula ulaÅŸmak iÃ§in tehlikeli bir yolculuÄŸu gÃ¶ze alÄ±yor.
Daha Ã¶nce ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve rÃ¼zgarÄ±n olduÄŸu bir gÃ¼n 2 Ã¶ÄŸrenciyi yutan nehir sularÄ±nÄ±n kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda yÃ¼kselmesi Ã§ocuklar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tehlike oluÅŸturuyor.
AkranlarÄ±yla aynÄ± kaderi paylaÅŸmaktan korkan Ã¶ÄŸrenciler, can yeleÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ± sandalla sabah saÄŸ salim okula ulaÅŸma umudu taÅŸÄ±rken, akÅŸam da eve dÃ¶nebilme endiÅŸesi yaÅŸÄ±yor.
BaÄŸdadi'deki El-Misak okulu Ã¶ÄŸretmeni Sair Anad, "Ã–ÄŸrenciler gÃ¼nde iki kez FÄ±rat Nehri'ni geÃ§mek zorunda. Ã–zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda nehir suyunun akÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuklarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye sokuyor. GÃ¼venli olmamasÄ±na raÄŸmen bundan baÅŸka yol yok." dedi.
Resmi makamlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in harekete geÃ§mediÄŸini belirten Anad, "BaÄŸdadi'de 38 bin kiÅŸi yaÅŸamasÄ±na raÄŸmen herhangi bir hizmet getirilmedi. Halk, Ã§ok ÅŸey istemiyor. Caddelerdeki savaÅŸ enkazlarÄ±nÄ±n kalkmasÄ±nÄ± ve kÃ¶prÃ¼nÃ¼n onarÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor." diye konuÅŸtu.
Sandalla yolculuk yapan IraklÄ± Ã¶ÄŸrenci Emced Anbari de iki arkadaÅŸÄ±nÄ±n boÄŸulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan her gÃ¼n okula korku iÃ§inde gittiklerini, ayrÄ±ca nehir sularÄ±nÄ±n sÄ±Ã§ramasÄ± nedeniyle Ä±slandÄ±klarÄ± iÃ§in sÄ±k sÄ±k hasta olduklarÄ±nÄ± belirtti. Â
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