17:58, 23 Ocak 2017 Pazartesi

MÄ±sÄ±r, Yemen'deki askerinin gÃ¶rev sÃ¼resini uzattÄ±





MÄ±sÄ±r, Yemen'deki operasyonlara aktÄ±lan askerlerinin gÃ¶rev sÃ¼resini uzattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'Ä±n Yemen'deki "Umuda DÃ¶nÃ¼ÅŸ" operasyonuna katÄ±lan askeri gÃ¼Ã§lerinin, gÃ¶rev sÃ¼resini uzatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ulusal Savunma Konseyi toplantÄ±sÄ±nda MÄ±sÄ±r gÃ¼Ã§lerinin KÄ±zÄ±ldeniz, Basra KÃ¶rfezi ve Bab'ul Mendep boÄŸazÄ± bÃ¶lgelerindeki gÃ¶rev sÃ¼relerinin uzatÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi. KararÄ±n anayasanÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na asker gÃ¶ndermekle ilgili 152'nci maddesi B fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. SÃ¶z konusu maddeye gÃ¶re yurt dÄ±ÅŸÄ±na asker gÃ¶nderilmesi, SilahlÄ± Kuvvetler YÃ¼ksek Konseyi'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±narak Bakanlar Kurulu ve Ulusal Savunma Konseyi'nin onayÄ±yla gerÃ§ekleÅŸebiliyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri, Husilerin Yemen'deki ilerleyiÅŸini durdurmak amacÄ±yla 26 Mart 2015'te "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" adÄ± verilen hava harekatÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurabbu Mansur Hadi yÃ¶netiminin mÃ¼dahale Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan operasyonun 21 Nisan 2015'te sona erdiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan Yemen halkÄ± iÃ§in artÄ±k "Umuda DÃ¶nÃ¼ÅŸ" operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. Koalisyona katÄ±lan MÄ±sÄ±r, ayrÄ±ca Yemen'e asker gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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