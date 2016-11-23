AK Parti'de anayasa referandum heyeti oluÅŸturuluyor

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ,Â AK Parti'de anayasa referandum heyetinin oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ±, heyetin hem sÃ¶ylemi hem de sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸi konusundaki kampanya sÃ¼recini belirleyeceÄŸini kaydetti.
ElitaÅŸ, Parlamento muhabirleriyle dÃ¼zenlediÄŸi sohbet toplantÄ±sÄ±nda, AK Parti'de Anayasa referandum heyetinin oluÅŸturulduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
Heyetin, hem sÃ¶ylemi hem de sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸi konusundaki kampanya sÃ¼recini belirleyeceÄŸini belirten ElitaÅŸ, heyette kimlerin olacaÄŸÄ±nÄ±n henÃ¼z tespit edilmediÄŸini, bunu AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n belirleyeceÄŸini ifade etti.
Mustafa ElitaÅŸ, "Bizim anayasa deÄŸiÅŸiklik kanununun sonuÃ§larÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ± ile ilgili meseleyi ifade etmemiz gerekiyor. Maddenin ne iÃ§erdiÄŸi belli, Ã¶nemli olan bunu siyasi bir dille kamuoyuna anlatabilmek." dedi.
Meclisin 7 Åžubat'ta Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edeceÄŸini dile getiren ElitaÅŸ, gÃ¼ndemde Serbest BÃ¶lgeler Kanun TasarÄ±sÄ±, Sermaye PiyasasÄ± Kurulu Kanun TasarÄ±sÄ±, Ahilik fonu denilen tasarÄ± ile uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin tasarÄ±larÄ±n olduÄŸunu kaydetti.
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ, referandum gÃ¼nÃ¼ne bir ay veya 5 hafta kalana kadar TBMM'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.Â
AK Parti'nin bugÃ¼ne kadar ki reklam Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, 15 Temmuzda ÅŸehit olan merhum Erol OlÃ§ok'un yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anÄ±msatan ElitaÅŸ, "Onu rahmetle anÄ±yoruz. 2001'den bu yana gelen bir sistem vardÄ±, TÃ¼rkiye'de yeni bir ekol oluÅŸturdu. AK Parti Ã§ok tutulmasÄ±na raÄŸmen, her kampanyada yeni bir ÅŸarkÄ± bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Mustafa ElitaÅŸ, CHP'nin referandum kampanyasÄ±nda, 1974'teki ÅŸarkÄ±sÄ±na dÃ¶nme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduÄŸunu vurguladÄ±.
AK Parti'nin 2002 seÃ§imlerine giderken, "Her ÅŸey TÃ¼rkiye iÃ§in", 2007 seÃ§imlerine giderken, "Durmak yok yola devam", 2011 seÃ§imlerine giderken "Hep birlikte TÃ¼rkiyeyiz", 2015 seÃ§imlerine giderken "Onlar konuÅŸur AK Parti yapar" dediÄŸini kaydeden ElitaÅŸ, hep birbirine takip eden sloganlarla seÃ§imlere gittiklerini ve kazandÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
ElitaÅŸ, muhtemelen bu reklam kampanyasÄ±nÄ± da OlÃ§ok'un firmasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼teceÄŸini, Ã§Ã¼nkÃ¼ o firmada yetiÅŸmiÅŸ kadro olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Yeni cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminde 3-4-5 parti olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden ElitaÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"5 parti cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Ã§Ä±karabilecek, 15 aday olabilecek. Birinci turda seÃ§ilen seÃ§ilecek; seÃ§ilemezse en fazla oyu alan iki aday, ikinci tura katÄ±lacak. Bu sistem, cumhurbaÅŸkanÄ± birinci turda seÃ§ilemezse; ikinci turda ittifakÄ±, Ã¶nceden uzlaÅŸmayÄ± gerektiren bir sistem.Â
Mevcut parlamenter sistemde, milletvekili seÃ§ildikten sonra parlamentoda oluÅŸan tabloya gÃ¶re, pazarlÄ±klar oluÅŸturan bir sistem. Yani cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi, uzlaÅŸmazsanÄ±z halkÄ±n uzlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir sistem. 'Ã–nce uzlaÅŸÄ±n, uzlaÅŸma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ sergileyin ona gÃ¶re oy vereceÄŸim' diyor. EÄŸer halkÄ±n istekleri doÄŸrultusunda uzlaÅŸmayÄ± yapmazsan, Ã§ok farklÄ± bir sonucun ortaya Ã§Ä±kabileceÄŸi bir sistem.Â Parlamenter sistemde halk iradesini beyan ediyor, 'gidin anlaÅŸÄ±n' diyor ama anlaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n olmuyor, deÄŸiÅŸik pazarlÄ±klar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor."
"Referandumdan sonra erken seÃ§im bekliyor musunuz?" sorusuna, ElitaÅŸ, "Ben beklemiyorum." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
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AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ, AK Parti'de anayasa referandum heyetinin oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ±, heyetin hem sÃ¶ylemi hem de sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸi konusundaki kampanya sÃ¼recini belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi
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