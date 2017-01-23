18:07, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Nusaybin'de silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma; 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 5 yaralÄ±



Foto: ArÅŸiv

Mardin'in Nusaybin ilÃ§e merkezinde iki grup arasÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayda 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 5 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nusaybin ilÃ§e merkezinde bulunan Lozan Caddesi'nde iki grup arasÄ±nda, iddiaya gÃ¶re kÄ±z kaÃ§Ä±rma nedeniyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Saat 16.15 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen tartÄ±ÅŸma KalaÅŸnikof, tabanca ve pompalÄ± tÃ¼feklerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayda 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 5 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

Ä°lgili Konular Nusaybin Mardin

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.