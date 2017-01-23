18:21, 23 Ocak 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye ile Tanzanya arasÄ±nda 9 anlaÅŸma imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Tanzanya'da, TÃ¼rkiye ile Tanzanya arasÄ±nda 9 anlaÅŸma, iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ ve mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±.

ErdoÄŸan ile Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± John Pombe Joseph Magufuli huzurunda bu Ã¼lkenin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda imza altÄ±na alÄ±nan anlaÅŸma, iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ ve mutabakat zaptlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

TÃ¼rkiye ile Tanzanya arasÄ±ndaki "Savunma Sanayi Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±"na TÃ¼rkiye adÄ±na Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Tanzanya adÄ±na Savunma BakanÄ± HÃ¼seyin Mwinyi imza attÄ±.

EÄžÄ°TÄ°M ALANINDA Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° ANLAÅžMASINI ALBAYRAK Ä°MZALADI

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki "KalkÄ±nma Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±"na TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan TÄ°KA BaÅŸkanÄ± Serdar Ã‡am, Tanzanya tarafÄ±ndan ise Finans ve KalkÄ±nma BakanÄ± Philip Mpando imza koydu.

"EÄŸitim AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±"nÄ± TÃ¼rkiye adÄ±na Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Tanzanya adÄ±na ise EÄŸitim, Bilim, Teknoloji ve Mesleki EÄŸitim BakanÄ± Joyce Ndalichako imzaladÄ±.

"SaÄŸlÄ±k ve TÄ±p Bilimleri AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±"na TÃ¼rkiye adÄ±na Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Tanzanya adÄ±na SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ummy Ally Mwalimo imza attÄ±.

TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Tanzanya Ulusal Televizyon ve Radyo KanalÄ± arasÄ±nda "iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼" TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åženol GÃ¶ka ile Tanzanya YayÄ±ncÄ±lÄ±k Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ EyÃ¼p Riyoba Chacha tarafÄ±ndan imzalandÄ±.

DIÅž Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N MUTABAKAT ZAPTINI Ã‡AVUÅžOÄžLU Ä°MZALADI

TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Diplomasi Akademisi ile Tanzanya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DoÄŸu Afrika Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Merkezi arasÄ±nda "iÅŸbirliÄŸine iliÅŸkin mutabakat zaptÄ±"na TÃ¼rkiye adÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Tanzanya adÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DoÄŸu Afrika BakanÄ± Augustine Magiha imza attÄ±.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki "Turizm Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±" TÃ¼rkiye adÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Tanzanya adÄ±na Turizm ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± Jumanne Maghembe tarafÄ±ndan imza altÄ±na alÄ±ndÄ±.

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