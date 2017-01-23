18:28, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Rusya'dan Esad rejimine 'sert' uyarÄ±





Rusya, Esad rejimi gÃ¼Ã§lerine ateÅŸkese uymalarÄ± gerektiÄŸini "sert bir ÅŸekilde" iletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n Suriye'deki ateÅŸkes gÃ¶zlem merkezinde gÃ¶revli Ã¼st dÃ¼zeyli bir yetkili, Ria-Novosti ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rejim gÃ¼Ã§lerinin periyodik ateÅŸkes ihlallerinden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± ifade etti. Ä°smi aÃ§Ä±klanmayan Rus yetkili, rejim gÃ¼Ã§lerine bazÄ± komutanlarÄ±nÄ±n ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na uymasÄ± gerektiÄŸinin "sert bir ÅŸekilde" iletildiÄŸini aktardÄ±. Suriye'de TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki ateÅŸkesin genel anlamda gÃ¶zetildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, gÃ¼nde ortalama 6 ihlal tespit edildiÄŸi kaydedildi. Â

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