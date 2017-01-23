TÃ¼rkiye AÄ°HM'e hakim adayÄ± seÃ§ecek

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinde (AÄ°HM) TÃ¼rkiye adÄ±na gÃ¶rev yapacak hakimin belirlenmesi iÃ§in adaylÄ±k baÅŸvurularÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesindeki aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AÄ°HM'de gÃ¶rev yapmak Ã¼zere, TÃ¼rkiye adÄ±na seÃ§ilmiÅŸ hakimin gÃ¶rev sÃ¼resi 30 Nisan 2017'de sona erecek.
Bu gÃ¶reve seÃ§ilmek isteyen adaylarÄ±n 23 Ocak-23 Åžubat 2017 tarihlerinde, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yapmalarÄ± gerekiyor.
BaÅŸvurularÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adaylarÄ±n aranan Ã¶zelliklere sahip olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve mÃ¼lakata katÄ±lmaya hak kazanÄ±p kazanmadÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden oluÅŸan heyet tarafÄ±ndan 24 Åžubat-3 Mart tarihinde Ã¶n deÄŸerlendirmeyle belirlenecek.
MÃ¼lakata katÄ±lmaya hak kazanan adaylara, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan mÃ¼lakat gÃ¼nÃ¼ ve yeri 3 Mart'a kadar bildirilecek.
MÃ¼lakat Komisyonu, 13-17 Mart arasÄ±nda uygun bir gÃ¼nde Ankara'da toplanacak. MÃ¼lakat Komisyonu, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye gelen adaylar iÃ§erisinden Bakanlar Kuruluna sunulacak en fazla 10 kiÅŸilik listeyi belirleyecek.
Komisyon tarafÄ±ndan belirlenen adaylar, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 17 Mart'a kadar Bakanlar Kurulu'na sunulmak Ã¼zere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa iletilecek.
Bakanlar Kurulu, 29 Mart'a kadar MÃ¼lakat Komisyonu'nun Ã¶nerdiÄŸi listeden nihai olarak bildirilecek, 3 kiÅŸiyi tespit edecek.
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