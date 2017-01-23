18:46, 23 Ocak 2017 Pazartesi

'TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlarÄ± bu oylamada hedeflerine ulaÅŸamadÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Talip KÃ¼Ã§Ã¼kcan, AKPM Genel Kurulu'nda yapÄ±lan oylama sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye'deki demokratik kurumlarÄ±n iÅŸleyiÅŸi ile ilgili acil bir tartÄ±ÅŸma istediler. Biz TÃ¼rkiye delegasyonu olarak bunun zamanlamasÄ±nÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'de normalleÅŸme sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'nin bir taraftan PKK, bir taraftan DAEÅž, bir taraftan FETÃ– ile mÃ¼cadele ettiÄŸini, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±ndaki tortularÄ± ve kalÄ±ntÄ±larÄ± tamir etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'deki demokratik kÃ¼ltÃ¼re yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã¶nlenmesi konusunda Ã¶nemli adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettik." dedi.

TÃ¼rkiye'deki geliÅŸmelerin ve TÃ¼rkiye'nin mÃ¼cadele verdiÄŸi sorunlarÄ±n AKPM Ã¼yesi milletvekilleri tarafÄ±ndan bilindiÄŸine deÄŸinen KÃ¼Ã§Ã¼kcan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Burada sadece ÅŸunu ifade etmekte yarar var. Bize Ã§ok farklÄ± gruplar destek verdiler. Rasyonel bir tartÄ±ÅŸma yaptÄ±k. TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlarÄ± bu oylamada hedeflerine ulaÅŸamadÄ±lar. Burada hem TÃ¼rkiye hem de Avrupa Konseyi kazandÄ±. Bunu ifade edelim Ã§Ã¼nkÃ¼ Avrupa Konseyi'nin TÃ¼rkiye Ã¼zerinde etkili olmasÄ± iÃ§in rasyonel ve yapÄ±cÄ± bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n olmasÄ± lazÄ±m. Bu acil gÃ¼ndem maddesi rasyonel deÄŸildi. TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bir tartÄ±ÅŸma olacaktÄ±. Biz onu Ã¶nlemiÅŸ olduk."

OYLAMAYA KATILMAYAN CHP'LÄ° ÃœYELERE TEPKÄ°

TÃ¼rkiye hakkÄ±nda yapÄ±lan oylamaya Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) temsilen AKPM'de bulunan milletvekillerinin oy kullanmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "Cumhuriyet Halk Partisi Ã¼yelerinin bu konuda desteÄŸini talep etmemize raÄŸmen bu destek bize verilmedi ne yazÄ±kki. TÃ¼rkiye'yi bu kadar yakÄ±ndan ilgilendiren, TÃ¼rkiye imajÄ±nÄ± olumsuz ÅŸekilde etkileyebilecek, TÃ¼rkiye'nin izleme komitesine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ile ilgili bir sonuÃ§ doÄŸurabilecek bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n Genel Kurul oylamasÄ±nda CHP Ã¼yelerinin oy vermediÄŸini gÃ¶rdÃ¼k." ifadelerini kullandÄ±.

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