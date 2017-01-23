19:04, 23 Ocak 2017 Pazartesi

TRT'yi basan FETÃ–'cÃ¼lerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri iddianamede | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde, Ä°stanbul'da TRT Ulus ve DigitÃ¼rk binalarÄ± ile Vodafone Arena StadÄ±'nÄ±n ele geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±yla ilgili 56'sÄ± tutuklu 94 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±.Â

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca hazÄ±rlanan 318 sayfalÄ±k iddianamede, darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz gecesi, BeÅŸiktaÅŸ'taki Vodafone Arena StadÄ± ile DigitÃ¼rk binasÄ±nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan 56'sÄ± tutuklu 94 ÅŸÃ¼pheliden 5'inin, bir firmaya baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan teknik personel olduÄŸu kaydedildi.

3'ER KEZ AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET HAPÄ°S Ä°STEMÄ°

ÅžÃ¼phelilerin, "TuÌˆrkiye BuÌˆyuÌˆk Millet Meclisini, hÃ¼kuÌˆmeti ve anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbuÌˆs etme" suÃ§larÄ±ndan 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rguÌˆtuÌˆne Ã¼ye olma" suÃ§undan da 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± istenen iddianamede, bazÄ± ÅŸÃ¼phelilerle ilgili de olaylarda yaralananlar olduÄŸu, kamu malÄ±na zarar verildiÄŸi iÃ§in, "kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" ve "mala zarar verme" gibi suÃ§lardan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± da talep edildi.

KAMERA KAYITLARI

ÅžÃ¼phelilerden darbe giriÅŸimi gecesi ele geÃ§irilen mÃ¼himmat ile aramalarda el koyulan malzemelerin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin HTS kayÄ±tlarÄ±na da detaylÄ± bir ÅŸekilde yer veriliyor.

Ä°ddianamede, darbe giriÅŸimi akÅŸamÄ±nda Ulus'taki TRT yerleÅŸkesini ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶rguÌˆt uÌˆyelerinin darbe giriÅŸimindeki konumlarÄ±nÄ±n ve faaliyetlerinin tespit edilmesi iÃ§in yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda elde edilen gÃ¶ruÌˆntuÌˆlere ve bunlara iliÅŸkin raporlar da yer alÄ±yor. GÃ¶rsellerde, darbe ÅŸÃ¼phelisi askerlerin binaya giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± ile ÅŸÃ¼pheli bir kÄ±sÄ±m askerlerin sivil kÄ±yafet giyerek, kapÄ±dan kaÃ§arkenki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de yer alÄ±yor.

YURTTA SULH GRUBUNDA "KALKIÅžMAYA KATILMA" YAZIÅžMALARI

Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki subay ve astsubaylarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n kalkÄ±ÅŸmaya destek verdiÄŸi, yerleÅŸkeden helikopter kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± subay ve astsubaylarÄ±n birlik dÄ±ÅŸÄ±nda, yasal emir komuta zinciri dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karak darbe giriÅŸiminde aktif gÃ¶revler aldÄ±klarÄ± ve Ä°stanbul'daki kritik noktalarÄ±n iÅŸgalinde gÃ¶revlendirildikleri ifade edilen iddianamede, kalkÄ±ÅŸmayÄ± koordine eden "Yurtta Sulh" adlÄ± WhatsApp gurubunda yazÄ±ÅŸma yapan ÅŸahÄ±slarÄ±n, Harp Akademileri iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren subaylarÄ±na, "bu kalkÄ±ÅŸmaya katÄ±lma" yÃ¶nÃ¼nde mesajlar verdiÄŸi dile getirildi.Â

Ä°ddianamede, Ulus TRT binasÄ±nÄ±n iÅŸgalinde gÃ¶revlendirilen tutuklu subaylarÄ±n Kara Harp Akademilerinde yapÄ±lan gÃ¶revlendirmeyle baÅŸlarÄ±ndaki Ã¶ÄŸretim elemanÄ± BinbaÅŸÄ± Hamza Mermer ve 20 kiÅŸiden oluÅŸan grup olarak, yasal bir gÃ¶revlendirme olmaksÄ±zÄ±n TSK'nÄ±n resmi emir-komuta zinciri dÄ±ÅŸÄ±nda, kanunsuz bir ÅŸekilde Hasdal'da bulunan 6. Motorlu Piyade AlayÄ±na giderek alay komutanlarÄ± olan MÃ¼slÃ¼m Kaya ve Nebi Gazneli'nin emrine girdikleri vurgulandÄ±.Â

ÅžÃœPHELÄ°NÄ°N CEP TELEFONUNA GELEN "RUN" MESAJI

TRT Ulus yerleÅŸkesi baskÄ±nÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlisi ÅŸÃ¼pheliler BinbaÅŸÄ± YÃ¼ksel Demir ile YÃ¼zbaÅŸÄ±lar Melih Can, Hasan BaÅŸ, Serkan Filiz ve Ercan KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼n, 6. Alayda gÃ¶revli ÃœsteÄŸmen Mustafa Torun, Astsubay Mehmet Rauf Ã‡aÄŸmar ve 35 erle birlikte, mÃ¼himmatlarÄ±n yÃ¼klÃ¼ olduÄŸu bir kamyon, 3 adet askeri personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±yla TRT Ulus yerleÅŸkesine ulaÅŸtÄ±klarÄ± aktarÄ±lan iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin, kapÄ±daki gÃ¶revli gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine, "TerÃ¶r tehdidi var, binayÄ± sÃ¼ratle boÅŸaltÄ±n" diyerek binaya girdikleri, iÃ§erideki yaklaÅŸÄ±k 40 kadar TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na telefonlarÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±rdÄ±klarÄ±, 4 Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisini binada bÄ±raktÄ±klarÄ±, tabancalarÄ±na el koyduklarÄ±, iÃ§ aydÄ±nlatmalarÄ± kapattÄ±klarÄ± ve binanÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdikleri ifade edildi.

Binada beklenmesi talimatÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda TRT binasÄ± bahÃ§esinde bulunan piste bir helikopterin indiÄŸi anlatÄ±lan iddianamede, helikopterden havacÄ± Albay HÃ¼seyin Ergezen ile birlikte 4 subay ve Ã¶ÄŸrenciden oluÅŸan bir ekibin indiÄŸi, takviye geldiklerini belirten Albay Ergezen'in ekibinin TRT ArapÃ§a kÄ±smÄ±na girdiÄŸi, bu arada dÄ±ÅŸarÄ±da vatandaÅŸlarÄ±n toplanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, Albay MÃ¼slÃ¼m Kaya'nÄ±n talimatÄ±yla BinbaÅŸÄ± YÃ¼ksel Demir'in 10 er ve 2 yÃ¼zbaÅŸÄ±yÄ± Taksim'e yolladÄ±ÄŸÄ±, yolun vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan kapatÄ±lmasÄ± nedeniyle yine Kaya'nÄ±n emriyle geri TRT binasÄ±na dÃ¶ndÃ¼kleri, nizamiye Ã¶nÃ¼nde toplanan vatandaÅŸlarÄ±n daÄŸÄ±lmalarÄ± iÃ§in havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±klarÄ±, iÃ§eriye girip havacÄ± albay HÃ¼seyin Ergezen'e durumu bildirdiÄŸi, Ergezen'in, "Genelkurmay'Ä±n emri var bekleyeceÄŸiz" dediÄŸi, sabah saatlerinde polis araÃ§larÄ±nÄ±n geldiÄŸi, saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda cep telefonuna "run" yazÄ±lÄ± bir mesaj atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve saat 07.45 sÄ±ralarÄ±nda polis ekiplerine teslim olduklarÄ± bilgisi verildi.

Ä°ddianamede, havacÄ± Albay HÃ¼seyin Ergezen, Metin Mustafa AteÅŸoÄŸlu, Astsubay Mustafa AltÄ±ndal ile Ã¶ÄŸrenci Erhan Aka ve Cahit CanoÄŸlu'nun ise buradan temin ettikleri sivil kÄ±yafetlerle, sabah saat 06.00 sularÄ±nda uzun namlulu silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak olay yerinden kaÃ§tÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.

HELÄ°KOPTERLE GÄ°DENLER

BakÄ±rkÃ¶y'deki Hava Harp Okulunda darbe giriÅŸimi Ã¶ncesinde koordinasyon toplantÄ±larÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve darbe giriÅŸimini yÃ¶neten "Yurtta Sulh" adlÄ± WhatsApp grubu Ã¼yesi asker ÅŸahÄ±slarÄ±n 14 Temmuz gÃ¼nÃ¼ burada dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen iddianamede, darbe giriÅŸimi esnasÄ±nda Harp Akademileri ve Harp Okulundan helikopterlerin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve dÄ±ÅŸarÄ±ya gÃ¶revlendirmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hususlarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi de dile getirildi.

Hava Harp Okulunda gÃ¶revli subay, astsubay ve Ã¶ÄŸrencilerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n, 13 Temmuz'daki yÄ±l sonu tatbikatÄ± iÃ§in Yalova'daki tatbiki eÄŸitim kampÄ±nda bulunduÄŸu, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da BakÄ±rkÃ¶y YeÅŸilkÃ¶y Hava Harp Okulunda gÃ¶revli olduÄŸu aktarÄ±lan iddianamede, 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenci alay komutanÄ± olan Albay HÃ¼seyin Ergezen'in Yalova'da bulunan filo komutanlarÄ±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ±, toplantÄ±da 'Ä°stanbul'a gideceklerini' bildirdiÄŸi, Ã¶ÄŸrenci ve komutanlarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n oradan hakkÄ±nda ayrÄ± soruÅŸturmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ÃœsteÄŸmenler Kerime YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Tuncay YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± helikopterlerle, bir kÄ±smÄ±nÄ±n ise otobÃ¼slerle Ä°stanbul'a geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Ä°stanbul'daki Harp Okulu Ã¶ÄŸrencileri, subay ve astsubaylarÄ±nÄ±n ise okula geri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±klarÄ± ve burada silahlarla mÃ¼himmatlarla tam teÃ§hizat kuÅŸandÄ±klarÄ± anlatÄ±lan iddianamede, AtatÃ¼rk HavalimanÄ± VIP bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki askeri pistte Ã¶nceden hazÄ±rlanan 5-6 helikopterin 3'Ã¼ne subay ve Ã¶ÄŸrencilerin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 2 helikopterin peÅŸ peÅŸe havalandÄ±ÄŸÄ±, birinci helikopterin pilotunun ÃœsteÄŸmen Kerime YÄ±ldÄ±rÄ±m olduÄŸu, bu helikoptere Ã¶ÄŸrenci alay komutanÄ± HÃ¼seyin Ergezen ile birlikte 3 subay, bir astsubay ile 5 Ã¶ÄŸrencinin bindiÄŸi, bu grubun direk TRT Ulus yerleÅŸkesi arka kÄ±smÄ±nda bulunan atÄ±l konumdaki askeri alana iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±, ÅŸahÄ±slarÄ±n helikopterden inerek TRT binasÄ±na gittikleri ve helikopterin buradan boÅŸ olarak havalandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

"TV YAYINLARINI KESECEK TEKNÄ°K EKÄ°BÄ° ÃœMRANÄ°YE'DENÂ ALDILAR"

Ä°ddianamede, BinbaÅŸÄ± Ali AkkaÅŸ ve TeÄŸmen Mustafa Bostan ile Harbiyeli Ã¶ÄŸrencilerden oluÅŸan 16 kiÅŸilik grubun ikinci helikopterle, Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapan Albay Hamdi Acar, ÃœsteÄŸmenler Erkan Demir, Alper Soydan ve Murat Bilgen'in de daha Ã¶nceden Anadolu yakasÄ±na geÃ§tiklerine iÅŸaret edilerek, ÅŸÃ¼phelilerin DigitÃ¼rk ve TRT yayÄ±nlarÄ±nÄ±n kesilmesini saÄŸlayacak 6 kiÅŸiden oluÅŸan sivil teknik personeli almak Ã¼zere Ãœmraniye'ye gittikleri bildirildi.

VatandaÅŸlarÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ± ve yollarÄ±n trafiÄŸe kapanmasÄ± Ã¼zerine ikinci helikopterin, Albay Hamdi Acar'Ä±n ekibiyle teknik ekibi almak Ã¼zere Ãœmraniye'deki Casper Plaza adlÄ± iÅŸ yerinin Ã§atÄ±sÄ±nda bulunan piste indiÄŸi belirtilen iddianamede, bu sÄ±rada askerleri ve helikopteri gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±n bina Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±klarÄ±, tepki gÃ¶steren vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ve 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Burada bulunan ÅŸÃ¼pheli 6 teknik personelin helikopterle TRT'nin Ulus yerleÅŸkesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedilen iddianamede, ÅŸÃ¼pheli 6 askerden birinin halen firari olduÄŸu ve kimliÄŸinin tam olarak tespit edilemediÄŸi iÃ§in dosyasÄ±nÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

SÄ°VÄ°L TEKNÄ°SYENLER DARBE GECESÄ° BÄ°R EVDE TOPLANMIÅž

Ä°ddianamede, TRT Ulus binasÄ±na bÄ±rakÄ±lan ÅŸÃ¼pheli sivil ÅŸahÄ±slar Harun Åžahin, Selami Ã‡olak ve Niyazi AkalÄ±n isimli ÅŸahÄ±slarÄ±n TRT Ulus binasÄ±na getirilme nedenlerinin, oradaki yayÄ±nlarÄ±n kesilmesini saÄŸlamak ve ayrÄ±ca oradaki askerlerin darbe teÅŸebbuÌˆsuÌˆ eylemine yardÄ±mcÄ± olmalarÄ± amacÄ±yla olduÄŸu vurgulanarak, ''SÃ¶z konusu sivil ÅŸahÄ±slar olay tarihinden Ã¶nce birbirlerini tanÄ±yan, aynÄ± ÅŸirketlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ FETÃ– silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rguÌˆtuÌˆne mensup ÅŸahÄ±slar olup, o guÌˆn de zaten daha Ã¶nceden darbe teÅŸebbuÌˆsuÌˆnden haberdar olduklarÄ±, Niyazi AkalÄ±nâ€™Ä±n Ãœmraniye'deki evinde bu amaÃ§la toplanmÄ±ÅŸlardÄ±r. Zaten darbe teÅŸebbuÌˆsuÌˆ eyleminin saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± duÌˆÅŸuÌˆnuÌˆluÌˆrse ismi geÃ§en teknik personel olan sivil ÅŸahÄ±slarÄ±n Ãœmraniye'deki evlerinden geceleyin 00.00 sÄ±ralarÄ±nda alÄ±ndÄ±klarÄ±, alÄ±ndÄ±klarÄ± saatte darbe teÅŸebbuÌˆsuÌˆnden haberdar olduklarÄ± ve Ã¶zellikle darbe teÅŸebbuÌˆsuÌˆnde bulunan terÃ¶rist gruba destek olmak ve onlarÄ±n eylemlerini kolaylaÅŸtÄ±rmak ve onlarla birlikte hareket etmek iÃ§in eyleme katÄ±ldÄ±klarÄ± tuÌˆm dosya kapsamÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olup, sÃ¶z konusu ÅŸuÌˆphelilerin de diÄŸer asker konumundaki ÅŸuÌˆphelilerle aynÄ± suÃ§larÄ± birlikte iÅŸledikleri ve aynÄ± suÃ§lardan dolayÄ± tutuklu bulunduklarÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.'' denildi.

GASP EDÄ°LEN Ä°ETT ARACIYLA DÄ°GÄ°TÃœRK Ä°ÅžGALÄ°

Albay Hamdi Acar'Ä±n, daha Ã¶nce birinci helikopterle gelen alay komutanÄ± HÃ¼seyin Ergezen'in ekibiyle, Niyazi AkalÄ±n, Harun Åžahin ve Seyfullah GenÃ§ adlÄ± sivil 3 teknik personel ile birlikte binaya girdiÄŸi, geri gelen Acar'Ä±n tekrar helikoptere binerek diÄŸer teknik personel Ã–mer ÅžanlÄ±, Selami Ã‡olak ve aÃ§Ä±k kimlik bilgileri tespit edilemeyen "Ã‡aÄŸrÄ±" kod adlÄ± 3 sivil ÅŸahÄ±sla beraber buradan havalanarak Vodafone Arena stadÄ±na iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi verilen iddianamede, ÅŸu ifadeler yer buldu:

"AyrÄ±ca Kerime YÄ±ldÄ±rÄ±m yÃ¶netimindeki birinci helikopterin TRT Ulus yerleÅŸkesinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra AtatÃ¼rk HavalimanÄ± VÄ°P bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne geri indiÄŸi, buradan YÃ¼zbaÅŸÄ± Fatih Aksoy ve beraberindeki 11 Ã¶ÄŸrenci ile birlikte kalkarak Vodafone Arena stadÄ±na iniÅŸ yaptÄ±klarÄ±, dolayÄ±sÄ±yla Vodafone Arena StadÄ±na toplam 3 helikopterin iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±, 2 sorti ile toplam 43 asker ve 3 sivil teknik personeli buraya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±, bunlarÄ±n iniÅŸ amacÄ±nÄ±n DigitÃ¼rk binasÄ±nÄ±n ele geÃ§irilmesi ve yayÄ±nlarÄ±n kesilmesi olduÄŸu, bu ÅŸahÄ±slarÄ±n Albay Hamdi Acar ve BinbaÅŸÄ± Ali AkkaÅŸ Ã¶nderliÄŸinde statta toplandÄ±ÄŸÄ±, Acar ve AkkaÅŸ tarafÄ±ndan stat kapÄ±larÄ±na zarar verilmek sureti ile aÃ§tÄ±klarÄ±, stattan DigitÃ¼rk binasÄ±nÄ± iÅŸgal amaÃ§lÄ± dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±, DigitÃ¼rk binasÄ±na ulaÅŸÄ±m amacÄ±yla yoldan geÃ§mekte olan bir Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n havaya ateÅŸ edilmek sureti ile durdurulduÄŸu, yine burada durdurulan bir sivil cipe ÃœsteÄŸmen Erkan Demir ve 3 sivil teknik personelin bindiÄŸi, diÄŸerlerinin de gasp edilen Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ ve ÅŸofÃ¶rÃ¼ ile birlikte DigitÃ¼rk binasÄ±na yakÄ±n bir alana geldiÄŸi, buradan yÃ¼rÃ¼yerek DigitÃ¼rk binasÄ±na gidildiÄŸi, buranÄ±n iÅŸgal edildiÄŸi, ele geÃ§irildiÄŸi, yayÄ±nÄ± durdurma amacÄ±yla faaliyetler yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, DigitÃ¼rk personeline yayÄ±nÄ±n kesilmesi iÃ§in baskÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, baÄŸÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yayÄ±n kesilemeyince BinbaÅŸÄ± Ali AkkaÅŸ tarafÄ±ndan iÃ§erideki cihazlara ateÅŸ edildiÄŸi, daha sonra gelen polis ekiplerinin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu yoÄŸun mÃ¼zakerelerden sonra ÅŸÃ¼phelilerin yakalandÄ±ÄŸÄ± hususlarÄ± tespit edilmiÅŸtir."

ÅžÃ¼pheli, tanÄ±k ve maÄŸdurlardan alÄ±nan ifadelere de yer verilen iddianamede, ÅŸuÌˆpheli er B.K. ifadesinde, olay yerinde iken ÅŸÃ¼pheli TeÄŸmen Mustafa Torun'un ''Kendi anam babam gelse sÄ±karÄ±m siz de sÄ±kÄ±n'' diye emir verdiÄŸini, kendisinin ateÅŸ etmeyeceÄŸini sÃ¶ylediÄŸinde ise teÄŸmenin ''sen vatan hainisin'' dediÄŸini belirterek, ayrÄ±ca kendisi ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde toplanan halkÄ±n kim olduÄŸunu sorduÄŸunda, bir yÃ¼zbaÅŸÄ±nÄ±n ''Bunlar PKK'lÄ± bir kÄ±smÄ± da paralelci'' ÅŸeklinde cevap verdiÄŸini anlattÄ±.