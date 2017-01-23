Myanmar'da 87 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man yerinden edildi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Myanmar'da ordunun ekim ayÄ±ndan beri devam ettirdiÄŸi operasyonlarda en az 87 bin Rohingya'nÄ±n (ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man) yerinden edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BM Ä°nsani Ä°ÅŸler EÅŸgÃ¼dÃ¼m Ofisi'nin (UNOCHA) haftalÄ±k raporuna gÃ¶re, Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ÅŸiddet olaylarÄ±nda en az 21 bin kiÅŸi Ã¼lke iÃ§inde yerinden edilirken, tahmini 66 bin kiÅŸi de komÅŸu Ã¼lke BangladeÅŸ'e kaÃ§tÄ±.
Raporda, Arakan eyaletinin kuzeyindeki birÃ§ok bÃ¶lgede insani yardÄ±m faaliyetlerinin yeniden baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin halen uluslararasÄ± yetkililerin bazÄ± bÃ¶lgelere giriÅŸine izin vermediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Myanmar'da 1982 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kan bir yasayla ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n vatandaÅŸlÄ±klarÄ± elinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Yasa, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± vatansÄ±z hale getirirken, seyahat Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, temel eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k hizmetlerinden yararlanma ve mÃ¼lkiyet dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± gibi temel haklarÄ±nÄ± da kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
BM, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± "dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok zulÃ¼m gÃ¶ren halkÄ±" olarak tanÄ±mlÄ±yor.
Arakan eyaletinde sÄ±nÄ±r karakollarÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan gÃ¼venlik operasyonlarÄ± ve ÅŸiddet dalgasÄ±nda 17'si gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olmak Ã¼zere 101 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Rohingya dayanÄ±ÅŸma gruplarÄ±, operasyonlarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana eyalette 400 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtirken, Myanmar hÃ¼kÃ¼meti 86 "saldÄ±rganÄ±n" Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunmuÅŸtu.
Eyalette, 2012 yÄ±lÄ±nda Budistler ile MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda Ã§Ä±kan ÅŸiddet olaylarÄ±nda Ã§oÄŸu MÃ¼slÃ¼man Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, yÃ¼zlerce ev ve iÅŸ yeri ateÅŸe verilmiÅŸ, binlerce MÃ¼slÃ¼man bÃ¶lgeyi terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
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Samsung'un Mobil Ä°letiÅŸim DepartmanÄ± BaÅŸkanÄ± Koh Dong-Jin, sorunun doÄŸrudan doÄŸruya bataryalardaki tasarÄ±m ve imalat hatalarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BM, Myanmar'da ordunun ekim ayÄ±ndan beri devam ettirdiÄŸi operasyonlarda en az 87 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yerinden edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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