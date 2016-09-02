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01:43, 24 Ocak 2017 Salı
Uzak Doğu
Güncelleme: 00:28, 24 Ocak 2017 Salı

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Samsung, patlayan Note 7'lerdeki sorunu buldu
Samsung, patlayan Note 7'lerdeki sorunu buldu

Samsung'un Mobil İletişim Departmanı Başkanı Koh Dong-Jin, sorunun doğrudan doğruya bataryalardaki tasarım ve imalat hatalarından kaynaklandığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Samsung, aşırı ısınıp patlamaya neden olan akıllı telefon modeli Note 7 ile ilgili soruşturmayı tamamladı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de basın toplantısı düzenleyen şirketin Mobil İletişim Departmanı Başkanı Koh Dong-Jin, sorunun doğrudan doğruya bataryalardaki tasarım ve imalat hatalarından kaynaklandığını söyledi. Bu olayı bir fırsat olarak değerlendireceklerini söyleyen Dong-Jin, “Bu andan itibaren, bütün önceliğimizi ürün kalitesine ve müşteri güveniliğine veriyoruz.” dedi.

Yapılan testlerde iki farklı üreticiden gelen iki takım pilde sorun tespit edilirken, Dong-Jin bu yıl Barcelona’da 27 Şubat’ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’i tanıtmayacaklarını söyledi.

Samsung geleneksel olarak en önemli ürünlerinin dünya tanıtımlarını bu fuarda yapıyordu. Galaxy S8’lerin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir açıklama yapılmazken, yeni akıllı telefonun 2017 yılı içinde son müşteriye ulaşması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Samsung Note 7’lerin Ağustos ayında piyasaya sürülmesinden sadece iki ay sonra telefonların üretimini durdurmuştu.

Bazı telefonların aşırı ısınması ve yangına neden olmasının belirlenmesinin ardından şirket Eylül ayında 3 milyondan fazla Note 7’yi geri çağırmıştı.



İlgili Konular samsung Note 7
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