Baba Halisdemir'den ÅŸehit SafitÃ¼rk'Ã¼n ailesine ziyaret

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara'da Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda darbeci generali vurduktan sonra ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ Ã–mer Halisdemir'in babasÄ± Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, Derik ilÃ§esinde PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehit olan Kaymakam Muhammet Fatih SafitÃ¼rk'Ã¼n Sakarya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Karayoluyla kente gelen Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, Bor KaymakamÄ± Abdullah KÃ¼Ã§Ã¼k ve Arifiye KaymakamÄ± Adem YazÄ±cÄ± ile Arifiye ilÃ§esindeki taziye evini ziyaret etti. Åžehidin babasÄ± AsÄ±m SafitÃ¼rk'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini ileten Halisdemir, SafitÃ¼rk ve aile yakÄ±nlarÄ±yla sohbet etti.
AsÄ±m SafitÃ¼rk, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, oÄŸlunun ÅŸehit olmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 2,5 ay geÃ§tiÄŸini, bu sÃ¼re zarfÄ±nda burasÄ±nÄ±n hiÃ§ boÅŸ kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
"Allah, herkesten razÄ± olsun." diyen SafitÃ¼rk, "Milletimiz bu iÅŸin farkÄ±nda, bizi hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yorlar. Tabii Ã¶lÃ¼m acÄ±sÄ± Ã§ok aÄŸÄ±r oluyor, evlat yedinci Ã§ocuÄŸumuz olunca daha bir farklÄ± oluyor. Hatta en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ydÃ¼ ama sanki ailenin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ gibi. Yani onun yerini hiÃ§kimse dolduramÄ±yor. Åžehitlik makamÄ± da Ã§ok yÃ¼ce olduÄŸu iÃ§in ona da bizim sonsuz inancÄ±mÄ±z var, en bÃ¼yÃ¼k tesellimiz de bu." ifadelerini kullandÄ±.
Åžehit babasÄ± Halisdemir de kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±klarÄ± iÃ§in baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan olmak Ã¼zere tÃ¼m devlet bÃ¼yÃ¼klerine ve TÃ¼rk halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.
"Biz nice Ã–merler, nice ÅŸehitler verdik." diyen Halisdemir, "ÅžÃ¼kÃ¼rler olsun bu devlet bizim devletimiz, vatanÄ±mÄ±za sahip Ã§Ä±kan bu Ã§ocuklarÄ±mÄ±zdÄ±r. Emniyet gÃ¼Ã§lerimiz, kaymakamÄ±mÄ±z, doktorlarÄ±mÄ±z bize sahip Ã§Ä±ktÄ±lar, kendilerine sonsuz teÅŸekkÃ¼r ediyorum. 500-600 tane 'Ã–mer Halisdemir' ismi koyduklarÄ± iÃ§in annelere de sonsuz teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Â
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede 26 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±, CHP'nin "mÃ¼kerrer oy" iddiasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplanacak
Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet sorumlularÄ±n da bulunduÄŸu Ã§oÄŸu polis 15 kiÅŸi tutuklandÄ±
15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi dahil olmak Ã¼zere terÃ¶r olaylarÄ±nda yaralanan ancak vazife malulÃ¼ sayÄ±lmayanlara aylÄ±k baÄŸlanacak
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Astsubay Ã–mer Halisdemir'in babasÄ± Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, Derik'te PKK'lÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Kaymakam SafitÃ¼rk'Ã¼n ailesini ziyaret etti
Darbe giriÅŸiminde, Ä°stanbul'da TRT Ulus ve DigitÃ¼rk binalarÄ± ile Vodafone Arena StadÄ±'nÄ±n ele geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±yla ilgili 94 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede ÅŸÃ¼phelilerin HTS kayÄ±tlarÄ±na da yer verildi
AKPM TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, AKPM'de TÃ¼rkiye hakkÄ±nda yapÄ±lan oylamaya dair, "TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlarÄ± bu oylamada hedeflerine ulaÅŸamadÄ±lar. Hem TÃ¼rkiye hem de Avrupa Konseyi kazandÄ±" dedi
Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinde gÃ¶rev yapacak hakim adaylarÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Tanzanya ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda 9 anlaÅŸma, iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ ve mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±
Mardin'in Nusaybin ilÃ§e merkezinde iki grup arasÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayda 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ, AK Parti'de anayasa referandum heyetinin oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ±, heyetin hem sÃ¶ylemi hem de sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸi konusundaki kampanya sÃ¼recini belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi
Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HalefoÄŸlu'nun cenazesi, TeÅŸvikiye Camisi'nde Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi
BakanlÄ±k Mahmutbey giÅŸelerinde fazla tahsil edilen Ã¼cretlerin itirazsÄ±z iade edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "FETÃ– yalnÄ±zca TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in tehdittir. Bu sinsi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Tanzanya'da da uzantÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu biliyoruz." dedi
Gaziantep'te ByLock kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 42'si polis 44 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KPSS hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nda 3 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda daha iddianame hazÄ±rlanarak mahkemeye gÃ¶nderildi