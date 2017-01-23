19:24, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Baba Halisdemir'den ÅŸehit SafitÃ¼rk'Ã¼n ailesine ziyaret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara'da Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda darbeci generali vurduktan sonra ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ Ã–mer Halisdemir'in babasÄ± Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, Derik ilÃ§esinde PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehit olan Kaymakam Muhammet Fatih SafitÃ¼rk'Ã¼n Sakarya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Karayoluyla kente gelen Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, Bor KaymakamÄ± Abdullah KÃ¼Ã§Ã¼k ve Arifiye KaymakamÄ± Adem YazÄ±cÄ± ile Arifiye ilÃ§esindeki taziye evini ziyaret etti. Åžehidin babasÄ± AsÄ±m SafitÃ¼rk'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini ileten Halisdemir, SafitÃ¼rk ve aile yakÄ±nlarÄ±yla sohbet etti.

AsÄ±m SafitÃ¼rk, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, oÄŸlunun ÅŸehit olmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 2,5 ay geÃ§tiÄŸini, bu sÃ¼re zarfÄ±nda burasÄ±nÄ±n hiÃ§ boÅŸ kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"Allah, herkesten razÄ± olsun." diyen SafitÃ¼rk, "Milletimiz bu iÅŸin farkÄ±nda, bizi hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yorlar. Tabii Ã¶lÃ¼m acÄ±sÄ± Ã§ok aÄŸÄ±r oluyor, evlat yedinci Ã§ocuÄŸumuz olunca daha bir farklÄ± oluyor. Hatta en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ydÃ¼ ama sanki ailenin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ gibi. Yani onun yerini hiÃ§kimse dolduramÄ±yor. Åžehitlik makamÄ± da Ã§ok yÃ¼ce olduÄŸu iÃ§in ona da bizim sonsuz inancÄ±mÄ±z var, en bÃ¼yÃ¼k tesellimiz de bu." ifadelerini kullandÄ±.

"BÄ°Z NÄ°CE Ã–MERLER, NÄ°CE ÅžEHÄ°TLER VERDÄ°K"

Åžehit babasÄ± Halisdemir de kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±klarÄ± iÃ§in baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan olmak Ã¼zere tÃ¼m devlet bÃ¼yÃ¼klerine ve TÃ¼rk halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.

"Biz nice Ã–merler, nice ÅŸehitler verdik." diyen Halisdemir, "ÅžÃ¼kÃ¼rler olsun bu devlet bizim devletimiz, vatanÄ±mÄ±za sahip Ã§Ä±kan bu Ã§ocuklarÄ±mÄ±zdÄ±r. Emniyet gÃ¼Ã§lerimiz, kaymakamÄ±mÄ±z, doktorlarÄ±mÄ±z bize sahip Ã§Ä±ktÄ±lar, kendilerine sonsuz teÅŸekkÃ¼r ediyorum. 500-600 tane 'Ã–mer Halisdemir' ismi koyduklarÄ± iÃ§in annelere de sonsuz teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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