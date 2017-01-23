TerÃ¶r olaylarÄ±nda yaralanÄ±p vazife malÃ¼lÃ¼ sayÄ±lmayanlara aylÄ±k

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda 684 sayÄ±lÄ± "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname"nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada,Â 15 Temmuz Darbe GiriÅŸimiÂ dahil,Â terÃ¶r eylemlerininÂ bertaraf edilmesi veya terÃ¶rle mÃ¼cadele gÃ¶revinin ifasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaralanmÄ±ÅŸ olmakla birlikte ilgili mevzuata gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼cÃ¼ kaybÄ± esas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in malul sayÄ±lmayanlaraÂ aylÄ±kÂ baÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede 26 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±, CHP'nin "mÃ¼kerrer oy" iddiasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplanacak
Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet sorumlularÄ±n da bulunduÄŸu Ã§oÄŸu polis 15 kiÅŸi tutuklandÄ±
15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi dahil olmak Ã¼zere terÃ¶r olaylarÄ±nda yaralanan ancak vazife malulÃ¼ sayÄ±lmayanlara aylÄ±k baÄŸlanacak
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Astsubay Ã–mer Halisdemir'in babasÄ± Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, Derik'te PKK'lÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Kaymakam SafitÃ¼rk'Ã¼n ailesini ziyaret etti
Darbe giriÅŸiminde, Ä°stanbul'da TRT Ulus ve DigitÃ¼rk binalarÄ± ile Vodafone Arena StadÄ±'nÄ±n ele geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±yla ilgili 94 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede ÅŸÃ¼phelilerin HTS kayÄ±tlarÄ±na da yer verildi
AKPM TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, AKPM'de TÃ¼rkiye hakkÄ±nda yapÄ±lan oylamaya dair, "TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlarÄ± bu oylamada hedeflerine ulaÅŸamadÄ±lar. Hem TÃ¼rkiye hem de Avrupa Konseyi kazandÄ±" dedi
Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinde gÃ¶rev yapacak hakim adaylarÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Tanzanya ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda 9 anlaÅŸma, iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ ve mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±
Mardin'in Nusaybin ilÃ§e merkezinde iki grup arasÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayda 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ, AK Parti'de anayasa referandum heyetinin oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ±, heyetin hem sÃ¶ylemi hem de sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸi konusundaki kampanya sÃ¼recini belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi
Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HalefoÄŸlu'nun cenazesi, TeÅŸvikiye Camisi'nde Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi
BakanlÄ±k Mahmutbey giÅŸelerinde fazla tahsil edilen Ã¼cretlerin itirazsÄ±z iade edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "FETÃ– yalnÄ±zca TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in tehdittir. Bu sinsi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Tanzanya'da da uzantÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu biliyoruz." dedi
Gaziantep'te ByLock kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 42'si polis 44 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KPSS hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nda 3 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda daha iddianame hazÄ±rlanarak mahkemeye gÃ¶nderildi