19:38, 23 Ocak 2017 Pazartesi

TerÃ¶r olaylarÄ±nda yaralanÄ±p vazife malÃ¼lÃ¼ sayÄ±lmayanlara aylÄ±k





15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi dahil olmak Ã¼zere terÃ¶r olaylarÄ±nda yaralanan ancak vazife malulÃ¼ sayÄ±lmayanlara aylÄ±k baÄŸlanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda 684 sayÄ±lÄ± "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname"nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada,Â 15 Temmuz Darbe GiriÅŸimiÂ dahil,Â terÃ¶r eylemlerininÂ bertaraf edilmesi veya terÃ¶rle mÃ¼cadele gÃ¶revinin ifasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaralanmÄ±ÅŸ olmakla birlikte ilgili mevzuata gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼cÃ¼ kaybÄ± esas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in malul sayÄ±lmayanlaraÂ aylÄ±kÂ baÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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