19:47, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Musul'un doÄŸusu DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±



Foto: ArÅŸiv

Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, SilahlÄ± kuvvetler tarafÄ±ndan Musul'un doÄŸusunun tamamÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'taÂ Musul'un doÄŸusunun tamamÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "SilahlÄ± kuvvetlerimiz, Musul'un doÄŸusunun tamamÄ±nÄ± geri aldÄ±." ifadelerine yer verildi. "KONTROL NOKTALARI Ä°NÅžA Ã‡ALIÅžMALARI BAÅžLADI" "GÃ¼Ã§lerimiz, dÃ¼ÅŸmana (DEAÅž) bÃ¼yÃ¼k can ve mal kaybÄ± verdirtti." ifadesinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi: "GÃ¼Ã§lerimiz mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ±larÄ±dan arÄ±ndÄ±rma, binalarÄ± temizleme ve yollarÄ± aÃ§ma, araziyi kontrol etme ve son kayÄ±plarÄ±ndan sonra Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ ve parÃ§alanma yaÅŸayan terÃ¶re fÄ±rsat vermemek iÃ§in kontrol noktalarÄ± inÅŸa etme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±."

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