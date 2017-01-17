19:49, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 15 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet sorumlularÄ±n da bulunduÄŸu Ã§oÄŸu polis 15 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet sorumlularÄ±nÄ±n da (Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼nde imam) bulunduÄŸu Ã§oÄŸu polis 15 kiÅŸi tutuklandÄ±. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince adliyeye getirilen 17 kiÅŸi, soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±ya ifade verdikten sonra, "tutuklama" talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece sorgulanan ÅŸÃ¼phelilerden, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet imamlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 15'i tutuklanarak Sincan Cezaevine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°ki ÅŸÃ¼pheli ise tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Â Â

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