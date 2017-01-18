DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:38, 23 Ocak 2017 Pazartesi
Politika
19:57, 23 Ocak 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± 'mÃ¼kerrer oy' iddiasÄ± iÃ§in toplanacak
TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± 'mÃ¼kerrer oy' iddiasÄ± iÃ§in toplanacak

TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±, CHP'nin "mÃ¼kerrer oy" iddiasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±,Â CHP'nin, "TBMM Genel KurulununÂ dÃ¼nkÃ¼ birleÅŸiminde oy sahtekarlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplanacak.

CHP, konuyla ilgili TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuruda bulundu.

BaÅŸvuruda, "TBMM Genel Kurulunun dÃ¼nkÃ¼ 65. birleÅŸiminde AK Parti Grup Ã¶nerisinin oylamasÄ±ndan Ã¶nce, CHP milletvekillerinin yoklama talebi Ã¼zerine gerÃ§ekleÅŸtirilen elektronik oy dÃ¼ÄŸmelerine basmak suretiyle yapÄ±lan yoklamada 157 milletvekilinin sisteme girdiÄŸi, 9 milletvekilinin de oy pusulasÄ± gÃ¶nderdiÄŸi" iddia edildi.

Liste Ã¼zerine yapÄ±lan incelemede sonrasÄ±nda, 5 AK Parti'li milletvekilinin hem elektronik oy dÃ¼ÄŸmesi ile oy kullandÄ±ÄŸÄ± hem de pusula gÃ¶nderdiÄŸi, bÃ¶ylece oylarÄ±nÂ mÃ¼kerrerÂ sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± savunulan dilekÃ§ede, "Trabzon Milletvekili Salih Cora, Samsun Milletvekili Fuat KÃ¶ktaÅŸ, Rize Milletvekili Hasan Karal, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve Yozgat Milletvekili ErtuÄŸrul Soysal'Ä±n hem elektronik oylamaya katÄ±larak hem de oy pusulasÄ± gÃ¶ndererek mÃ¼kerrer oy kullanmasÄ± aÃ§Ä±k bir sahteciliktir." ifadesine yer verildi.

DilekÃ§ede, bu nedenlerle, "BugÃ¼n TBMM Genel Kurulunun toplanmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n toplanarak dÃ¼nkÃ¼ birleÅŸimde gerÃ§ekleÅŸtirilen ve yok hÃ¼kmÃ¼ndeki tatil kararÄ± iÃ§in gerekli dÃ¼zeltmenin yapÄ±lmasÄ± ile mÃ¼kerrer oy kullanan milletvekilleri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunulmasÄ±." istendi.

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da CHP'nin bu baÅŸvurusu Ã¼zerine, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 15.00'de toplanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.



Ä°lgili Konular AK Parti chp Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Politika Haberleri
Ä°stanbul'da 7 ilÃ§ede elektrik kesintisi
Ä°stanbul'da 7 ilÃ§ede elektrik kesintisi

Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede 26 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± 'mÃ¼kerrer oy' iddiasÄ± iÃ§in toplanacak
TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± 'mÃ¼kerrer oy' iddiasÄ± iÃ§in toplanacak

TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±, CHP'nin "mÃ¼kerrer oy" iddiasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplanacak
Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 15 tutuklama
Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 15 tutuklama

Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet sorumlularÄ±n da bulunduÄŸu Ã§oÄŸu polis 15 kiÅŸi tutuklandÄ±
TerÃ¶r olaylarÄ±nda yaralanÄ±p vazife malÃ¼lÃ¼ sayÄ±lmayanlara aylÄ±k
TerÃ¶r olaylarÄ±nda yaralanÄ±p vazife malÃ¼lÃ¼ sayÄ±lmayanlara aylÄ±k

15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi dahil olmak Ã¼zere terÃ¶r olaylarÄ±nda yaralanan ancak vazife malulÃ¼ sayÄ±lmayanlara aylÄ±k baÄŸlanacak
Baba Halisdemir'den ÅŸehit SafitÃ¼rk'Ã¼n ailesine ziyaret
Baba Halisdemir'den ÅŸehit SafitÃ¼rk'Ã¼n ailesine ziyaret

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Astsubay Ã–mer Halisdemir'in babasÄ± Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, Derik'te PKK'lÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Kaymakam SafitÃ¼rk'Ã¼n ailesini ziyaret etti
TRT'yi basan FETÃ–'cÃ¼lerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri iddianamede FOTO
TRT'yi basan FETÃ–'cÃ¼lerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri iddianamede | FOTO

Darbe giriÅŸiminde, Ä°stanbul'da TRT Ulus ve DigitÃ¼rk binalarÄ± ile Vodafone Arena StadÄ±'nÄ±n ele geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±yla ilgili 94 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede ÅŸÃ¼phelilerin HTS kayÄ±tlarÄ±na da yer verildi
TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlarÄ± bu oylamada hedeflerine ulaÅŸamadÄ±'
'TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlarÄ± bu oylamada hedeflerine ulaÅŸamadÄ±'

AKPM TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, AKPM'de TÃ¼rkiye hakkÄ±nda yapÄ±lan oylamaya dair, "TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlarÄ± bu oylamada hedeflerine ulaÅŸamadÄ±lar. Hem TÃ¼rkiye hem de Avrupa Konseyi kazandÄ±" dedi
TÃ¼rkiye AÄ°HM'e hakim adayÄ± seÃ§ecek
TÃ¼rkiye AÄ°HM'e hakim adayÄ± seÃ§ecek

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinde gÃ¶rev yapacak hakim adaylarÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye ile Tanzanya arasÄ±nda 9 anlaÅŸma imzalandÄ±
TÃ¼rkiye ile Tanzanya arasÄ±nda 9 anlaÅŸma imzalandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Tanzanya ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda 9 anlaÅŸma, iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ ve mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±
Nusaybin'de silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 5 yaralÄ±
Nusaybin'de silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma; 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 5 yaralÄ±

Mardin'in Nusaybin ilÃ§e merkezinde iki grup arasÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayda 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
AK Parti'de anayasa referandum heyeti oluÅŸturuluyor
AK Parti'de anayasa referandum heyeti oluÅŸturuluyor

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ, AK Parti'de anayasa referandum heyetinin oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ±, heyetin hem sÃ¶ylemi hem de sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸi konusundaki kampanya sÃ¼recini belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi
Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HalefoÄŸlu defnedildi
Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HalefoÄŸlu defnedildi

Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HalefoÄŸlu'nun cenazesi, TeÅŸvikiye Camisi'nde Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi
Mahmut giÅŸelerinde fazla alÄ±nan Ã¼cret iade edilecek
Mahmut giÅŸelerinde fazla alÄ±nan Ã¼cret iade edilecek

BakanlÄ±k Mahmutbey giÅŸelerinde fazla tahsil edilen Ã¼cretlerin itirazsÄ±z iade edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
ErdoÄŸan FETÃ– her yerde tehdittir
ErdoÄŸan: FETÃ– her yerde tehdittir

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "FETÃ– yalnÄ±zca TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in tehdittir. Bu sinsi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Tanzanya'da da uzantÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu biliyoruz." dedi
Gaziantep'te FETÃ– operasyonunda 44 gÃ¶zaltÄ±
Gaziantep'te FETÃ– operasyonunda 44 gÃ¶zaltÄ±

Gaziantep'te ByLock kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 42'si polis 44 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KPSS'de altÄ±ncÄ± iddianame
KPSS'de altÄ±ncÄ± iddianame

KPSS hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nda 3 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda daha iddianame hazÄ±rlanarak mahkemeye gÃ¶nderildi

Haberler

CHP anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± alanlara iniyor
CHP anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± alanlara iniyor

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi kabul edildi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi kabul edildi

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, zaman ekonomisi saÄŸlayacak
YÄ±ldÄ±rÄ±m Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi zaman ekonomisi saÄŸlayacak

Destici: Metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda karar vereceÄŸiz
Destici Metin son halini aldÄ±ÄŸÄ±nda karar vereceÄŸiz

BahÃ§eli, BaÅŸbakan'Ä±n "MHP'li Bakan olabilir" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirdi
BahÃ§eli BaÅŸbakan'Ä±n quot MHP'li Bakan olabilir quot sÃ¶zÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirdi

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: BahÃ§eli sÃ¶zÃ¼nÃ¼n arkasÄ±nda duruyor
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu BahÃ§eli sÃ¶zÃ¼nÃ¼n arkasÄ±nda duruyor

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ilk beÅŸ maddesi kabul edildi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ilk beÅŸ maddesi kabul edildi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesi kabul edildi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesi kabul edildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 