19:57, 23 Ocak 2017 Pazartesi

TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± 'mÃ¼kerrer oy' iddiasÄ± iÃ§in toplanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±,Â CHP'nin, "TBMM Genel KurulununÂ dÃ¼nkÃ¼ birleÅŸiminde oy sahtekarlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplanacak.

CHP, konuyla ilgili TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuruda bulundu.

BaÅŸvuruda, "TBMM Genel Kurulunun dÃ¼nkÃ¼ 65. birleÅŸiminde AK Parti Grup Ã¶nerisinin oylamasÄ±ndan Ã¶nce, CHP milletvekillerinin yoklama talebi Ã¼zerine gerÃ§ekleÅŸtirilen elektronik oy dÃ¼ÄŸmelerine basmak suretiyle yapÄ±lan yoklamada 157 milletvekilinin sisteme girdiÄŸi, 9 milletvekilinin de oy pusulasÄ± gÃ¶nderdiÄŸi" iddia edildi.

Liste Ã¼zerine yapÄ±lan incelemede sonrasÄ±nda, 5 AK Parti'li milletvekilinin hem elektronik oy dÃ¼ÄŸmesi ile oy kullandÄ±ÄŸÄ± hem de pusula gÃ¶nderdiÄŸi, bÃ¶ylece oylarÄ±nÂ mÃ¼kerrerÂ sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± savunulan dilekÃ§ede, "Trabzon Milletvekili Salih Cora, Samsun Milletvekili Fuat KÃ¶ktaÅŸ, Rize Milletvekili Hasan Karal, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve Yozgat Milletvekili ErtuÄŸrul Soysal'Ä±n hem elektronik oylamaya katÄ±larak hem de oy pusulasÄ± gÃ¶ndererek mÃ¼kerrer oy kullanmasÄ± aÃ§Ä±k bir sahteciliktir." ifadesine yer verildi.

DilekÃ§ede, bu nedenlerle, "BugÃ¼n TBMM Genel Kurulunun toplanmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n toplanarak dÃ¼nkÃ¼ birleÅŸimde gerÃ§ekleÅŸtirilen ve yok hÃ¼kmÃ¼ndeki tatil kararÄ± iÃ§in gerekli dÃ¼zeltmenin yapÄ±lmasÄ± ile mÃ¼kerrer oy kullanan milletvekilleri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunulmasÄ±." istendi.

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da CHP'nin bu baÅŸvurusu Ã¼zerine, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 15.00'de toplanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.