20:03, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Ä°spanya'dan ABD'ye "Ä°spanyolca tepkisi"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un ilk icraatlarÄ±ndan biri olarak Beyaz Saray'Ä±n resmi internet sayfasÄ±ndan Ä°spanyolca'nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°spanya'da hÃ¼kÃ¼met, muhalefet ve akademik Ã§evre tepki gÃ¶sterdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Alfonso Dastis, Barcelona'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, konuyla ilgili yÃ¶neltilen soru Ã¼zerine, "Beyaz Saray'Ä±n internet sayfasÄ±nÄ±n yÃ¶netimi ABD'nin iÃ§ konusu ama Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduk." dedi. ABD'de Ä°spanyolca konuÅŸan 52 milyon kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Dastis, "Ä°spanyolca'nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± bize iyi bir fikir gibi gelmiyor. ABD'da yaÅŸayan Ä°spanyolca dili kullanan vatandaÅŸlarla diyalog yolllarÄ± ne kadar Ã§ok aÃ§Ä±k olursa o kadar iyidir." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savundu.

Adalet BakanÄ± Rafael Catala da Salamanca kentinde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Beyaz Saray'Ä±n resmi internet sitesinden Ä°spanyolca'yÄ± Ã§Ä±kartmasÄ±na bir anlam veremediÄŸini sÃ¶yledi. Catala, Ä°spanyolca'nÄ±n 700 milyon kiÅŸiyle dÃ¼nyada en Ã§ok konuÅŸulan ikinci dil olduÄŸunu ve ABD'de de Ã§ok yaygÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"TRUMP Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° YAPILAN NEGATÄ°F Ã–GÃ–RÃœLER GERÃ‡EK OLUYOR"

Ã–te yandan Ä°spanya'nÄ±n resmi dil kurumu olan Kraliyet Akademisi'nin DirektÃ¶rÃ¼ Dario Villanueva da "Bu konu sadece Ä°spanyol hÃ¼kÃ¼metini deÄŸil, Ä°spanyolca konuÅŸan 22 Ã¼lkeyi daha ilgilendiriyor. Ä°spanyolca mevcudiyetinin her geÃ§en gÃ¼n daha da arttÄ±ÄŸÄ±, Latin Amerika kÃ¶kenli nÃ¼fusun Ã§oÄŸaldÄ±ÄŸÄ± ABD gerÃ§eÄŸine karÅŸÄ± atÄ±lmÄ±ÅŸ geri bir adÄ±mdan sÃ¶z ediyoruz.Â Maalesef Trump ile ilgili yapÄ±lan negatif Ã¶ngÃ¶rÃ¼ler gerÃ§ek oluyor." yorumunda bulundu.

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