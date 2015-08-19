20:10, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Kolombiya'da boğa güreşleri protestosu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki Santamaria'da tartışmalar ve son olarak restorasyon çalışmaları dolayısıyla 4 yıllık aradan sonra ilk kez boğa güreşleri düzenlendi.

Başta hayvanseverler olmak üzere birçok Kolombiyalı, güreşleri protesto etti.

Bölgede görevlendirilen binden fazla polis sabah saatlerinden itibaren organizasyonun düzenlendiği alana çıkan yolları bariyerlerle kapattı.

“GELENEK ZULME MAZERET OLAMAZ”

Protestolar gün boyu sürerken, akşama doğru göstericiler güreşlerin yapıldığı alana doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde, “Gelenek, zulme mazeret olamaz” ve “Bir masumun acısıyla nasıl eğlenilir?” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, güreşleri izleyenlere de tepki gösterdi.

Güvenlik görevlilerinin gazlı müdahalesi sonrası protestolarda tansiyon yükselirken, ara sokaklarda ve Santamaria’nın yakınlarında göstericiler ve polis arasındaki arbede uzun süre devam etti.

Olaylarda 5’i güvenlik görevlisi 6 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Kolombiya kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan ve 4 hafta daha sürecek güreşlerin ilerleyen günlerde de protestolara sahne olması bekleniyor.