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Ä°stanbul'da 7 ilÃ§ede elektrik kesintisi
Ä°stanbul'da 7 ilÃ§ede elektrik kesintisi
Foto: ArÅŸiv

Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede 26 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine 26 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.

BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BeylikdÃ¼zÃ¼'nde, 00.00-03.00 saatlerinde, Marmara Mahallesi Ä°hlas Caddesi 240. Sokak'taÂ elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Esenler Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Ã‡engel CaddesiÂ 510, 447, 448, 497, 489, 493, 444, 511, 445 ve 446. sokaklara 09.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de 09.00-12.00 saatlerinde PÄ±nartepe Mahallesi AtatÃ¼rk Caddesi Has Sokak, AtatÃ¼rk Caddesi GÃ¼rkent Sokak ve Adalet 1 sokaklarÄ±na, 10.00-13.00 saatlerinde de PÄ±nartepe Mahallesi AtatÃ¼rk Caddesi ile Turgut Ã–zal 1 Caddesi Cemre 1 Sokak'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Silivri'de 09.00-12.00 arasÄ±nda, Piri Mehmet PaÅŸa Mahallesi, BaÅŸkomutan Caddesi HelvacÄ± ve Mis Ã‡Ä±kmazÄ± sokaklara, 13.30-16.00 arasÄ±nda Piri Mehmet PaÅŸa Mahallesi Ä°nÃ¶nÃ¼ Caddesi EczacÄ± Cevdet KÄ±nran ve MalkoÃ§ Ã‡Ä±kmazÄ± sokaklara elektrik verilemeyecek.Â 

GÃ¼ngÃ¶ren'de 10.00-13.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Azize Sokak, aynÄ± saatlerde BahÃ§elievler SiyavuÅŸpaÅŸa Mahallesi ViÅŸne Sokak, ArnavutkÃ¶y'de de 14.00-17.00 saatlerinde HaraÃ§Ã§Ä± Mahallesi, HaraÃ§Ã§Ä± Caddesi Hazal, Bilen, Vardar ve Yurt sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.



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