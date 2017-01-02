Ä°stanbul'da 7 ilÃ§ede elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine 26 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.
BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BeylikdÃ¼zÃ¼'nde, 00.00-03.00 saatlerinde, Marmara Mahallesi Ä°hlas Caddesi 240. Sokak'taÂ elektrik kesintisi yapÄ±lacak.
Esenler Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Ã‡engel CaddesiÂ 510, 447, 448, 497, 489, 493, 444, 511, 445 ve 446. sokaklara 09.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de 09.00-12.00 saatlerinde PÄ±nartepe Mahallesi AtatÃ¼rk Caddesi Has Sokak, AtatÃ¼rk Caddesi GÃ¼rkent Sokak ve Adalet 1 sokaklarÄ±na, 10.00-13.00 saatlerinde de PÄ±nartepe Mahallesi AtatÃ¼rk Caddesi ile Turgut Ã–zal 1 Caddesi Cemre 1 Sokak'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak.
Silivri'de 09.00-12.00 arasÄ±nda, Piri Mehmet PaÅŸa Mahallesi, BaÅŸkomutan Caddesi HelvacÄ± ve Mis Ã‡Ä±kmazÄ± sokaklara, 13.30-16.00 arasÄ±nda Piri Mehmet PaÅŸa Mahallesi Ä°nÃ¶nÃ¼ Caddesi EczacÄ± Cevdet KÄ±nran ve MalkoÃ§ Ã‡Ä±kmazÄ± sokaklara elektrik verilemeyecek.Â
GÃ¼ngÃ¶ren'de 10.00-13.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Azize Sokak, aynÄ± saatlerde BahÃ§elievler SiyavuÅŸpaÅŸa Mahallesi ViÅŸne Sokak, ArnavutkÃ¶y'de de 14.00-17.00 saatlerinde HaraÃ§Ã§Ä± Mahallesi, HaraÃ§Ã§Ä± Caddesi Hazal, Bilen, Vardar ve Yurt sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede 26 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±, CHP'nin "mÃ¼kerrer oy" iddiasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplanacak
Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet sorumlularÄ±n da bulunduÄŸu Ã§oÄŸu polis 15 kiÅŸi tutuklandÄ±
15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi dahil olmak Ã¼zere terÃ¶r olaylarÄ±nda yaralanan ancak vazife malulÃ¼ sayÄ±lmayanlara aylÄ±k baÄŸlanacak
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Astsubay Ã–mer Halisdemir'in babasÄ± Hasan HÃ¼seyin Halisdemir, Derik'te PKK'lÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Kaymakam SafitÃ¼rk'Ã¼n ailesini ziyaret etti
Darbe giriÅŸiminde, Ä°stanbul'da TRT Ulus ve DigitÃ¼rk binalarÄ± ile Vodafone Arena StadÄ±'nÄ±n ele geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±yla ilgili 94 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede ÅŸÃ¼phelilerin HTS kayÄ±tlarÄ±na da yer verildi
AKPM TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, AKPM'de TÃ¼rkiye hakkÄ±nda yapÄ±lan oylamaya dair, "TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlarÄ± bu oylamada hedeflerine ulaÅŸamadÄ±lar. Hem TÃ¼rkiye hem de Avrupa Konseyi kazandÄ±" dedi
Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinde gÃ¶rev yapacak hakim adaylarÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Tanzanya ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda 9 anlaÅŸma, iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ ve mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±
Mardin'in Nusaybin ilÃ§e merkezinde iki grup arasÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayda 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ, AK Parti'de anayasa referandum heyetinin oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ±, heyetin hem sÃ¶ylemi hem de sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸi konusundaki kampanya sÃ¼recini belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi
Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HalefoÄŸlu'nun cenazesi, TeÅŸvikiye Camisi'nde Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi
BakanlÄ±k Mahmutbey giÅŸelerinde fazla tahsil edilen Ã¼cretlerin itirazsÄ±z iade edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "FETÃ– yalnÄ±zca TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in tehdittir. Bu sinsi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Tanzanya'da da uzantÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu biliyoruz." dedi
Gaziantep'te ByLock kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 42'si polis 44 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KPSS hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nda 3 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda daha iddianame hazÄ±rlanarak mahkemeye gÃ¶nderildi