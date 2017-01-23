GÃ¼ncelleme: 22:20, 23 Ocak 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan'Ä±n ziyaret ettiÄŸi Mozambik, geleceÄŸin doÄŸalgaz devi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ilk kez ziyaret ettiÄŸi Mozambik, sahip olduÄŸu zengin doÄŸal kaynaklara raÄŸmen dÃ¼nyanÄ±n fakir Ã¼lkeleri arasÄ±nda bulunuyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼k Afrika ziyaretinin ikinci duraÄŸÄ± Mozambik oldu.

HristiyanlarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu Ã¼lkede, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oranÄ± ise yÃ¼zde 17'ye yakÄ±n. Ãœlkede, hiÃ§bir dine mensup olmayan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yanÄ± sÄ±ra "her nesnenin bir ruh tarafÄ±ndan yÃ¶netildiÄŸi" inanÄ±ÅŸÄ±nÄ± benimseyen animistler de yaÅŸÄ±yor.

ASIRLARCA PORTEKÄ°Z TARAFINDAN SÃ–MÃœRÃœLDÃœ

Portekizliler, 1498'de ilk saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledikleri Mozambik'i 1752'de sÃ¶mÃ¼rge devlet haline getirdi.

Her sene tonlarca fil diÅŸini Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karan Portekiz, GÃ¼ney Amerika'daki kolonisi Brezilya'nÄ±n iÅŸÃ§i ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in de buradan kÃ¶le ticaretine baÅŸladÄ±.

SÃ¶mÃ¼rgecilik karÅŸÄ±tÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin bir araya gelmesiyle Portekiz'den baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanma Ã§abasÄ±na 1964'te giren Mozambik, 1975'te sona eren zorlu bir savaÅŸtan sonra ancak Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸabildi.

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan Ã¼lkede kÄ±sa sÃ¼re sonra Mozambik Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Cephesi ile Mozambik Ulusal DireniÅŸi arasÄ±nda kanlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸ gÃ¶sterdi. YaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±l sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸ nedeniyle 1 milyondan fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1,7 milyon kiÅŸi komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±nmak zorunda kaldÄ±.

DEVLET BAÅžKANI HÃœKÃœMETÄ°N DE BAÅžKANI

Ä°Ã§ savaÅŸÄ±n sona ermesi amacÄ±yla 1990'da baÅŸlatÄ±lan mÃ¼zakereler, iki yÄ±l sonra yapÄ±lan anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±. Yeni anayasayla Ã¼lkede tek partili sistemden Ã§ok partili demokratik siyasi hayata geÃ§ildi.

Ä°dari olarak 10 vilayete ayrÄ±lan Mozambik, baÅŸkanlÄ±k sistemiyle yÃ¶netiliyor. Siyasi yapÄ± iÃ§inde bir baÅŸbakan olmasÄ±na karÅŸÄ±n geniÅŸ yetkilerle donatÄ±lmÄ±ÅŸ devlet baÅŸkanÄ± aynÄ± zamanda hÃ¼kÃ¼metin de baÅŸÄ±. YarÄ± baÅŸkanlÄ±k olarak adlandÄ±rÄ±lan bu sistemde, devlet baÅŸkanÄ± en fazla iki dÃ¶nem gÃ¶rev yapabiliyor.

Ãœlke ÅŸu anda, 2014'teki seÃ§imin galibi Devlet BaÅŸkanÄ± Felipe Nyusi tarafÄ±ndan yÃ¶netiliyor. OylarÄ±n yÃ¼zde 50'ye yakÄ±nÄ±nÄ± alarak iktidara gelen Nyusi, Ocak 2015'te yemin ederek gÃ¶reve baÅŸladÄ±. BaÅŸbakan Carlos Agostinho do Rosario da Ocak 2015'ten bu yana Ã¼lkedeki gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

ZENGÄ°N YER ALTI KAYNAKLARI BULUNUYOR

GeniÅŸ ve verimli arazilere sahip Mozambik'te ekilebilir alanlarÄ±n sadece yÃ¼zde 16'sÄ± kullanÄ±lÄ±yor. TÃ¼tÃ¼n, ÅŸeker kamÄ±ÅŸÄ±, Ã§ay ve tropikal meyveler baÅŸlÄ±ca tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve deniz Ã¼rÃ¼nleri de Ã¼lkenin gelir kaynaklarÄ±ndan biri fakat son yÄ±llarda yaÅŸanan sel ve kuraklÄ±k gibi afetler tarÄ±msal Ã¼retimde belirgin bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe yol aÃ§tÄ± ve bu da 1,5 milyon kiÅŸiyi gÄ±da sorunuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±raktÄ±.

Ãœlke, ABD Enerji Bilgileri YÃ¶netiminde (EIA) yer alan bilgilere gÃ¶re, doÄŸal kaynaklar bakÄ±mÄ±ndan da oldukÃ§a zengin. Kuzeydeki Cabo Delgado bÃ¶lgesinde yer alan Rovuma havzasÄ±nda sahilden uzak bir alanda keÅŸfedilen 100 trilyon metrekÃ¼p doÄŸalgaz, Mozambik'i doÄŸalgaz rezervleri aÃ§Ä±sÄ±ndan Nijerya ve Cezayir'in ardÄ±ndan Afrika'nÄ±n en zengin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkesi konumuna taÅŸÄ±dÄ±. Bu rezervleri ÅŸimdilik iÅŸleyip dÄ±ÅŸarÄ±ya satmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eken Ã¼lke, 2014 yÄ±lÄ±nda Ã¼retebildiÄŸi 198 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgazÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ GÃ¼ney Afrika'ya sattÄ±.

Mozambik'in orta kesimindeki Tete bÃ¶lesinde keÅŸfedilen kÃ¶mÃ¼r miktarÄ± da 28 milyar tona yakÄ±n. Orta vadede yÄ±lda 20 milyon ton kÃ¶mÃ¼r Ã§Ä±karmayÄ± hedefleyen Mozambik, ihracat kapasitesini birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde 100 milyon tona yÃ¼kselterek dÃ¼nyanÄ±n belli baÅŸlÄ± kÃ¶mÃ¼r Ã¼reticileri arasÄ±nda yer almayÄ± planlÄ±yor. Sahip olduÄŸu nehirlerle Ã¶nemli hidroelektrik potansiyeline sahip Ã¼lke, turizm alanÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k imkanlar taÅŸÄ±yor.

DoÄŸal gÃ¼zellikleri ve 2 bin 500 kilometrelik sahil ÅŸeridi bulunan Ã¼lkede turizm, hÃ¼kÃ¼metin Ã¶ncelikli yatÄ±rÄ±m alanlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.