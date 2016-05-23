Tacikistan'da kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi

Tacikistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°mamali Rahman'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle, Ã¼lke yÃ¶netiminde kabinede bazÄ± deÄŸiÅŸikliklere gidildi.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°mamali Rahman tarafÄ±ndan imzalanan kararnameye gÃ¶re, UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± gÃ¶revinden alÄ±nan Åžerali Gancalzade, bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶revlendirilirken, yerine Hudoyor Hudoyorzade UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± oldu.
Kadiri KasÄ±m YatÄ±rÄ±mlar ve Devlet MÃ¼lkÃ¼nÃ¼ YÃ¶netme Komitesi BaÅŸkanÄ± gÃ¶revinden alÄ±nÄ±rken, yerine Fazliddin Kahharzade getirildi.Â SÃ¼leyman Sultonzade, Devlet Mali Kontrol ve Yolsuzlukla MÃ¼cadele Kurumu DirektÃ¶rÃ¼ olarak atanÄ±rken, AÅŸurbay Abduvahid'e de ekonomik meselelerden sorumlu CumhurbaÅŸkanÄ± danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± Â gÃ¶revi verildi.
Kararname ile Aziz Abdusattor ve Mirhamuddin Kamolzade SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Koruma Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± olarak gÃ¶revlendirilirken, Riza Nazarzade ile Dilnoza Ahmadalizade de GenÃ§lik, Spor ve Turizm Komitesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Rahman, imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle kabinede ve Ã¶nemli kurumlarÄ±n yÃ¶netiminde bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yaptÄ±
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