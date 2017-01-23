GÃ¼ncelleme: 22:18, 23 Ocak 2017 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Mozambik'e gitti





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tanzanya temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile Mozambik'e hareket etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â TanzanyaÂ temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ileÂ Mozambik'e hareket etti. ErdoÄŸan'Ä±, DarÃ¼sselam Julius Nyerere UluslararasÄ± HavaalanÄ±'nda, Tanzanya BaÅŸbakanÄ± Kassim Majaliwa, TÃ¼rkiye'nin DarÃ¼sselam BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yasemin Eralp ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensuplarÄ± uÄŸurladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak da Mozambik'e gitti.

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