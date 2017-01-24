08:22, 24 Ocak 2017 SalÄ±

CIA'nÄ±n baÅŸÄ±na Ä°ran karÅŸÄ±tÄ± direktÃ¶r





Trump'Ä±n CIA DirektÃ¶rÃ¼ adayÄ± CumhuriyetÃ§i Kansas vekili Pompeo, gerekli sayÄ±ya ulaÅŸarak CIA'in yeni direktÃ¶rÃ¼ oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Senatosunda yapÄ±lan oylamada Donald Trump'Ä±n Amerikan Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in aday gÃ¶sterdiÄŸi CumhuriyetÃ§i Kansas vekili Mike Pompeo, gerekli sayÄ±ya ulaÅŸarak CIA'in yeni patronu oldu. Pompeo Ä°ran karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle biliniyor. Senatodaki oylama devam ederken 67 "evet" sayÄ±sÄ±na ulaÅŸan Pompeo, senatÃ¶rlerden gerekli onayÄ± aldÄ±. TamamÄ± Demokratlardan oluÅŸan 30 senatÃ¶rÃ¼n de aleyhte oy kullandÄ±ÄŸÄ± bildirilen oylama sonucunda CIA'in yeni direktÃ¶rÃ¼ belli oldu. Ãœye sayÄ±sÄ± 100 olan senatodaki resmi sonucun henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Temsilciler Meclisinde Ã¼Ã§ dÃ¶nemdir CumhuriyetÃ§i Partiden Kansas vekili olarak gÃ¶rev yapan ve aynÄ± zamanda Ä°stihbarat Komitesi Ã¼yesi olan Pompeo, Washington'da Ä°ran karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemleriyle tanÄ±nÄ±yor.

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