08:26, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Yahoo'nun satÄ±ÅŸÄ± ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yahoo firmasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan 2016 yÄ±lÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyrek bilanÃ§o aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ÅŸirketin ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k cep telefonu operatÃ¶rÃ¼ ve en yaygÄ±n internet servisi saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±ndan Verizon'a satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bu yÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸi yerine ikinci Ã§eyreÄŸinde tamamlanmasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, satÄ±ÅŸÄ±n tamamlanmasÄ±na iliÅŸkin, "Gerekli ÅŸartlarÄ±n yerine getirilmesi kapsamÄ±nda hala Ã§alÄ±ÅŸmaya ihtiyaÃ§ duyulmaktadÄ±r." ifadesine yer verildi.

Verizon geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda Yahoo'yu 4,83 milyar dolara satÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ancak Yahoo'nun 2013 yÄ±lÄ±nda 1 milyar, 2014'te de 500 milyon kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesap bilgilerinin bilgisayar korsanlarÄ±nca ele geÃ§irildiÄŸinin duyurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan satÄ±ÅŸla ilgili pÃ¼rÃ¼zler Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Yahoo'nun Verizon tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nmasÄ±, bu ÅŸirketin sahip olduÄŸu nakitle Ã‡inli e-ticaret devi Alibaba Group ve Yahoo Japonya'daki hisseleri ve Ã§ekirdek olmayan patentlerini kapsamÄ±yor.

SatÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yahoo'nun yeni isminin Altaba Inc. olmasÄ± bekleniyor.