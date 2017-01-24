08:30, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Hatay'da Ã¶ÄŸretmenlere FETÃ– operasyonu





Hatay merkezli operasyonda ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 15 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay merkezli 4 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 15 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Hatay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma doÄŸrultusunda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince Hatay, Adana, KahramanmaraÅŸ ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±. Operasyonda, FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 15 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, Antakya Devlet Hastanesi'ndeki saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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