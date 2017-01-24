08:34, 24 Ocak 2017 SalÄ±

AÄŸrÄ±'da PKK operasyonunda 10 gÃ¶zaltÄ±





AÄŸrÄ±'da daha Ã¶nce gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan DBP'li Tutak Belediye BaÅŸkanÄ± FÄ±rat Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AÄŸrÄ±'nÄ±n Tutak ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonunda, daha Ã¶nce terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan DBP'li Tutak Belediye BaÅŸkanÄ± FÄ±rat Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, 2014-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda sÃ¶zde "Adalet Komisyonu" adÄ± verilen oluÅŸum iÃ§erisinde PKK/KCK adÄ±na ilÃ§e merkezi ve kÃ¶ylerinde vatandaÅŸlara korku ve tehdit yoluyla ceza kestiÄŸi belirlenen 15 kiÅŸiye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi. Operasyon kapsamÄ±nda eski DBP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk ile K.D, S.D, H.D, M.S.A, M.K, R.Y, B.O, F.O. ve A.Y'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili 5 kiÅŸiyi de yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slarÄ±n evlerinde yapÄ±lan aramalarda Ã§eÅŸitli Ã¶rgÃ¼tsel dÃ¶kÃ¼manÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi ifade edildi.Â

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