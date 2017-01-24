AÄŸrÄ±'da PKK operasyonunda 10 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AÄŸrÄ±'nÄ±n Tutak ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonunda, daha Ã¶nce terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan DBP'li Tutak Belediye BaÅŸkanÄ± FÄ±rat Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, 2014-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda sÃ¶zde "Adalet Komisyonu" adÄ± verilen oluÅŸum iÃ§erisinde PKK/KCK adÄ±na ilÃ§e merkezi ve kÃ¶ylerinde vatandaÅŸlara korku ve tehdit yoluyla ceza kestiÄŸi belirlenen 15 kiÅŸiye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.
Operasyon kapsamÄ±nda eski DBP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk ile K.D, S.D, H.D, M.S.A, M.K, R.Y, B.O, F.O. ve A.Y'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili 5 kiÅŸiyi de yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slarÄ±n evlerinde yapÄ±lan aramalarda Ã§eÅŸitli Ã¶rgÃ¼tsel dÃ¶kÃ¼manÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi ifade edildi.Â
Bolu merkezli 9 ilde,FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 17 ÅŸÃ¼pheliden 9'u tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle birlikte parlamentonun hesap sorabileceÄŸi bir cumhurbaÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tmesi sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi
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AÄŸrÄ±'da daha Ã¶nce gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan DBP'li Tutak Belediye BaÅŸkanÄ± FÄ±rat Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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