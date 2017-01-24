08:48, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde ikinci gÃ¼n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¼zenlenen Suriye konulu toplantÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde taraflar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.

Astana'da Suriye askeri muhalefeti, Esad rejimi, TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ve ABD heyetlerinin katÄ±ldÄ± toplantÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± TSÄ° 07.30 sularÄ±nda baÅŸladÄ±.

Heyetler toplantÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da medya mensubunun beklediÄŸi Rixos Otel'e, basÄ±na gÃ¶rÃ¼nmemek iÃ§in arka kapÄ±dan girmeyi tercih etti.

ToplantÄ±nÄ±n dÃ¼nkÃ¼ ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±lar aynÄ± masa etrafÄ±nda sunumlarÄ±nÄ± yÃ¼zyÃ¼ze yaparak beklentilerini ifade etmiÅŸti.

ArdÄ±ndan muhalifler ve rejim arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler dolaylÄ± devam etmiÅŸti.

Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ana gÃ¼ndem maddesini, TÃ¼rkiye ve Rusyaâ€™nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 30 AralÄ±kâ€™ta ilan edilen ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesi, yoÄŸun ihlallerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi oluÅŸturuyor.

TÃ¼rkiye muhaliflerin, Rusya ise rejim gÃ¼Ã§lerinin garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenmiÅŸti. Ancak Esed ordusu ve Ä°ran destekli yabancÄ± gruplar ateÅŸkesi yÃ¼zlerce kez ihlal etmiÅŸ, muhalifler de saldÄ±rÄ±lara yer yer mukabele etmiÅŸti.

DÃ¼n de toplantÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± saatlerde rejim gÃ¼Ã§leri Åžam, Dera, Hama, Halep ve Lazkiye'de muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere kara ve hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi.

Muhalifler dÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, TÃ¼rkiye, Rusya ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler heyetlerine taleplerini sunmuÅŸtu.

SÃ¶z konusu istekler, BeÅŸÅŸar Esed'e baÄŸlÄ± ordunun ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n ateÅŸkes ihlallerinin durdurulmasÄ±, abluka altÄ±ndaki bÃ¶lgelere insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, Ä°ran askerleri ve Tahran'Ä±n desteklediÄŸi milislerin Ã¼lkeyi terk etmesi ve 13 bin kadÄ±n siyasi mahkumlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eriyor.

Muhalifler talepleri arasÄ±nda ayrÄ±ca, yalnÄ±zca rejimin deÄŸil, rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n da Rusyaâ€™nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne girmesi, ateÅŸkesin uygulanacaÄŸÄ± coÄŸrafi sÄ±nÄ±rlarÄ±n tespit edilmesi, ihlal kabul edilecek hallerin netleÅŸtirilmesi, ihlallere nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸi, hava saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± ne tÃ¼r yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacaÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi de yer alÄ±yor.

Muhalifler, taraflara, ateÅŸkes ihlallerinin izlenmesi amacÄ±yla bir mekanizma oluÅŸturulmasÄ±nÄ±, Ã¼Ã§ ay boyunca ihlal vakalarÄ±nÄ±n takip edilmesini ve ardÄ±ndan raporlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, Ã§Ä±kacak sonuca gÃ¶re ateÅŸkesin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼p sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmeyeceÄŸinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶neriyor.

Bu arada gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteriâ€™nin Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan De Misturaâ€™nÄ±n, Ä°ran'Ä±n rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± grup Hizbullah Ã¼zerinde sÃ¶z sahibi olmasÄ± nedeniyle Tahran yÃ¶netiminin ateÅŸkese dahil edilmesi ihtiyacÄ±nÄ± vurguladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Rusya ve BM heyetleri muhaliflerden aldÄ±ÄŸÄ± talepleri rejim tarafÄ±na iletirken, rejimin isteklerini de muhaliflere taÅŸÄ±yor.

REJÄ°MÄ°N MESAJI

Rejimin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Temsilcisi BeÅŸar el-Caferi, dÃ¼n toplantÄ±nÄ±n ilk sunumlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda kullandÄ±ÄŸÄ± bazÄ± ifadelerle Esed yÃ¶netiminin ateÅŸkese dair tutumunu gÃ¶stermiÅŸti.Â

Caferi, beklentilerinin Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n belli bir sÃ¼re iÃ§in durmasÄ±, bu sÃ¼re iÃ§inde de ateÅŸkese imza atan gruplarÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden ayÄ±rt edilmesi olduÄŸunu kaydetmiÅŸti.

DiÄŸer taraftan, rejimin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tanÄ±mlamasÄ± oldukÃ§a geniÅŸ olduÄŸu iÃ§in, muhalifler, ateÅŸkesin uygulanmasÄ±nÄ±n Ã§ok daha aÃ§Ä±k ve izlenebilir bir mekanizmaya kavuÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lan muhalifler, rejim gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in Astana'ya gelmeyen ama ateÅŸkesi pasif olarak uygulayan bazÄ± gruplarÄ± hedef almaya devam edebileceÄŸine, hatta bu gruplarÄ± bahane ederek genel saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenleyebileceÄŸine dikkati Ã§ekiyor.

TOPLANTININ Ã–NEMÄ°

Astana toplantÄ±sÄ±, Suriyeâ€™de 6 yÄ±llÄ±k iÃ§ savaÅŸta askeri muhalefet, rejim, Ä°ran ve Rusyaâ€™nÄ±n ilk kez uluslararasÄ± bir toplantÄ±da bir araya gelmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±yor.Â

Daha Ã¶nce siyasi muhalefetin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere, Suriye askeri muhalefetinin geniÅŸ bir katÄ±lÄ±m saÄŸlamasÄ± da dikkatleri Ã§ekti.Â

Ankaraâ€™da TÃ¼rk yetkililerin askeri muhalefetle haftalardÄ±r sÃ¼ren toplantÄ±larÄ±nda gruplar arasÄ±nda ortak tutum alma konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birlikteliÄŸi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer taraftan, Astanaâ€™ya gelmeyen bazÄ± askeri gruplar da ateÅŸkes sÃ¼recine uyarak, sahada yapÄ±cÄ± bir tutum izlemeye devam ediyor. Muhalif gruplar, Esad ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± yer yer meÅŸru mÃ¼dafa Ã§erÃ§evesinde mukabelelerde bulunuyor.

TÃ¼rkiye, Astana toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde askeri gruplar ile Rus yetkilileri birÃ§ok kez buluÅŸturarak yÃ¼zyÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Suriyeâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± amacÄ±ylaÂ taraflar arasÄ±nda diyalog kÃ¶prÃ¼sÃ¼ inÅŸa edilmiÅŸ oldu.

TÃ¼rkiyeâ€™den DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Ã–nal, Ä°ranâ€™dan DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Cabiri Ensari baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda heyetlerin bulunduÄŸu Astana'da, ABD yÃ¶netimi Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi George Krol ile temsil ediliyor. Rus tarafÄ± adÄ±na gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™in Suriye Ã–zel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mikhail Bogdanov gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yer alÄ±yor. MÃ¼zakerelerde Esed rejimi adÄ±na masada BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™deki temsilcisi BeÅŸar el-Caferi bulunurken, BM temsilcisiÂ Mistura da Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lÄ±yor.

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± iki gÃ¼n planlanan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin TSÄ° ile akÅŸam saatlerinde tamamlanmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak toplantÄ±ya katÄ±lan taraflar gerekmesi halinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin uzatÄ±labileceÄŸini bildiriyor.