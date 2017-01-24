Obama'dan Filistin'e 220 milyon dolar yardÄ±m iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABDâ€™nin eski BaÅŸkanÄ± Barack Obamaâ€™nÄ±n gÃ¶revinin son saatlerinde Filistin YÃ¶netimiâ€™ne 221 milyon dolarlÄ±k yardÄ±m fonunu serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Kongre'ye bir mektupla ilettiÄŸi iddia edildi.
Amerikan medyasÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re, Obama Cuma gÃ¼nÃ¼ gÃ¶revi yeni BaÅŸkan Donald Trumpâ€™a devretmeden birkaÃ§ saat Ã¶nce Kongreâ€™ye yazdÄ±ÄŸÄ± bir mektupla, CumhuriyetÃ§i Kongre Ã¼yelerinin durdurduÄŸu Filistin'e yardÄ±m fonunu serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸi belirtildi.
BirÃ§ok Kongre Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na ve bir DÄ±ÅŸiÅŸleri yetkilisine dayandÄ±rÄ±lan iddiaya gÃ¶re, Obama Filistinâ€™e yapÄ±lacak olan 221 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra kÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in dÃ¶rt milyon dolar ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler organizasyonlarÄ± iÃ§in ise 1.25 milyon dolar olmak Ã¼zere, toplam yaklaÅŸÄ±k 227 milyon dolarlÄ±k hibe fonunu serbest bÄ±raktÄ±. Â Â
Kongreâ€™den Ã§Ä±kan durdurma kararlarÄ±na yÃ¶netim teamÃ¼len uyuyor ancak yasal olarak yÃ¶netimi baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor.Â
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