Yurt yangÄ±nÄ±nda bilirkiÅŸi raporu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esinde 29 KasÄ±m 2016'da 11'i Ã¶ÄŸrenci 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yurt yangÄ±nÄ±yla ilgili Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talep ettiÄŸi kesin bilirkiÅŸi raporu Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan geldi. Dosyaya konan raporda 3 kiÅŸinin asli, 4 kiÅŸinin ise tali kusurlu olduÄŸu belirtildi.
HaberTÃ¼rk'ten Beycan ÃœÃ§kardeÅŸ'in aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, 4 AralÄ±k'ta tutuklanan 7 ÅŸÃ¼phelinin avukatlarÄ±, AladaÄŸ Sulh Ceza Mahkemesi'ne bilirkiÅŸi raporunu gerekÃ§e gÃ¶stererek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme tali kusurlu gÃ¶sterilen 4 kiÅŸinin tutuksuz olarak yargÄ±lanmasÄ±na karar vererek tahliye talebini kabul etti.
Mahkeme, raporda asli kusurlu gÃ¶rÃ¼len kÄ±zÄ± da yangÄ±nda Ã¶len yurt mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cumali GenÃ§, mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail UÄŸur ile yurt gÃ¶revlisi Mahmut D.'nin tahliye talebini reddederken, AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi'nin yÃ¶neticileri Ramazan KeleÅŸ, Ramazan Dede, Mustafa Ã–ztaÅŸ, Mahir KÄ±lÄ±nÃ§'Ä± tutuksuz yargÄ±lamak Ã¼zere serbest bÄ±raktÄ±.
BilirkiÅŸi raporunda ise ÅŸu tespitlere yer verildi: "Yurt Ã§alÄ±ÅŸanÄ± personel yangÄ±n eÄŸitimi almÄ±ÅŸ ve tatbikat yapmÄ±ÅŸ olsalardÄ±, duman ve sÄ±cak havanÄ±n yÃ¼ksekte olmasÄ± nedeniyle Ã¶ÄŸrencileri bilinÃ§li ve soÄŸukkanlÄ± davranarak, dizlerinin Ã¼zerinde emekleme ÅŸeklinde aÄŸÄ±zlarÄ±na mendil, bez sararak yangÄ±n merdiveninden kaÃ§abilme imkÃ¢nlarÄ± olabilirdi."
Adli TÄ±p Kurumu'ndan gelen raporda Ã¶zellikle Ã¶lÃ¼m olaylarÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi Ã¼st katÄ±n teknik ve inÅŸaat aÃ§Ä±sÄ±ndan uygun inÅŸa edilmemesi ve yangÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n mevzuata aykÄ±rÄ± olmasÄ± nedeniyle bina sahiplerinin; yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme tÃ¼plerinin bulundurulmamasÄ±, yangÄ±n tatbikatÄ±nÄ±n yapÄ±lmamasÄ± yer aldÄ±.
Elektrik tesisatÄ±nÄ±n mevzuata uygun hale getirilmemesi nedeniyle yurt yÃ¶neticilerinin; tÃ¼m bu kusurlara raÄŸmen yurda kullanÄ±m izni veren ve yeterli denetim ile olumsuzluklarÄ± sonlandÄ±rmayan ilgili idarenin yetkililerinin kusurlu olduÄŸu belirtildi.
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