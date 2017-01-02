09:01, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Elektrik santrallerinden yÃ¼zde 50 gaz kÄ±sÄ±ntÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Boru HatlarÄ± ile Petrol TaÅŸÄ±ma AÅž (BOTAÅž) tarafÄ±ndan tÃ¼ketimin artmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ±, elektrik Ã¼reten doÄŸalgaz kombine Ã§evrim santrallerine, yarÄ±n saat 08.00'den itibaren Ã§ekiÅŸ miktarlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50 kÄ±sÄ±lmasÄ± talimatÄ± gÃ¶nderildi.Â

SektÃ¶r yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bu hafta ortasÄ±ndan itibaren etkili olmasÄ± beklenen soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak doÄŸalgaz tÃ¼ketiminin artmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ± enerji yÃ¶netimince Ã¶nlem alÄ±ndÄ±.Â

Bu kapsamda, doÄŸalgaz kombine Ã§evrim santrallerinin yarÄ±n sabah 08.00'den itibaren doÄŸalgaz Ã§ekiÅŸ miktarlarÄ±nÄ±n yarÄ±ya indirilmesi istendi. Santrallere bu yÃ¶nde bir talimat yazÄ±sÄ± gÃ¶nderen BOTAÅž tarafÄ±ndan, sÃ¶z konusu uygulamanÄ±n ikinci bir talimata kadar sÃ¼receÄŸi de bildirildi.Â

DoÄŸalgaz santrallerine ocak ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda da aynÄ± sebeplerle yÃ¼zde 50 kÄ±sÄ±ntÄ± uygulanmÄ±ÅŸtÄ±.