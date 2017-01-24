09:14, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°srail Amona yerleÅŸim birimini tahliye etmiyor





Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi, hÃ¼kÃ¼metin, Amona yerleÅŸim birimini tahliye etmemesine karar verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi'nin, Ramallah kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Amona Yahudi yerleÅŸim biriminin tahliye edilmemesine karar verdiÄŸi bildirildi. Ä°srail Radyosu'nun haberine gÃ¶re, Mahkeme, hÃ¼kÃ¼metin, Amona'dan tahliye edilecek Yahudilerin yerleÅŸtirileceÄŸi Filistin topraklarÄ±ndaki mevcut durumun deÄŸiÅŸtirilmemesi yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki topraklarda Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± koruma konusunda faaliyetlerde bulunan Yesh Din Organizasyonu Genel DirektÃ¶rÃ¼ Neta Patrick, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Amona yerleÅŸim biriminin tahliye edilerek Ã¶zel mÃ¼lk Ã¼zerine kurulmasÄ± fikri ortaya atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± andan itibaren, zulmÃ¼n zulÃ¼mle dÃ¼zeltilemeyeceÄŸini ve Yahudilerin hoÅŸnut edilmesi iÃ§in daha fazla topraÄŸÄ±n mÃ¼sadere edilmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledik." ifadesini kullandÄ±. Patrick, mÃ¼lkiyet haklarÄ±nÄ±n ellerinden alÄ±nmamasÄ± iÃ§in verdikleri mÃ¼cadelede tÃ¼m hukuki yollarÄ± kullanarak toprak sahiplerine destek olacaklarÄ±nÄ± kaydetti. Patrick ayrÄ±ca, hÃ¼kÃ¼metin, Amona'yÄ± tahliye etme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± "illegal ve ahlak dÄ±ÅŸÄ± bir anlaÅŸma" olarak nitelendirdi. Yesh Din, geÃ§en pazartesi, Filistinli toprak sahipleri ve BatÄ± Åžeria'da Yahudilerin yerleÅŸtirilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± Selvad beldesi meclisi adÄ±na karara itirazda bulunmuÅŸtu. Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi'nin Amona Yahudi yerleÅŸim yerinin boÅŸaltÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin verdiÄŸi kararÄ±n ardÄ±ndan mahkemeden sÃ¶z konusu yerleÅŸim biriminde yaÅŸayan Yahudileri baÅŸka bir yere taÅŸÄ±mak iÃ§in 30 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re istemiÅŸti.

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