09:31, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Hakkari'de Ã§ocuklara kayak eÄŸitimi





Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde askerler, yarÄ±yÄ±l tatilindeki Ã§ocuklara kayak eÄŸitimi veriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde profesyonel askeri kayak eÄŸitmenleri, yarÄ±yÄ±l tatilindeki Ã§ocuklara kayak Ã¶ÄŸretiyor. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, YÃ¼ksekovaâ€™da 3. Piyade TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 2016-2017 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n birinci dÃ¶nemini tamamlayarak yarÄ±yÄ±l tatiline giren Ã§ocuklara kayak eÄŸitimi veriliyor. 6-10, 11-14 ve 15 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ ayrÄ± gruba ayrÄ±lan toplam 37 YÃ¼ksekovalÄ± Ã§ocuk ve genÃ§, profesyonel askeri kayak eÄŸitmenlerince eÄŸitiliyor. Ã‡ocuklar bu eÄŸitim sayesinde kayak sporuyla tanÄ±ÅŸtÄ±.

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