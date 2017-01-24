09:22, 24 Ocak 2017 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Mozambik'te





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tanzanya temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Afrika turunun ikinci duraÄŸÄ± Mozambik'in baÅŸkenti Maputo'ya ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile Mozambik'e geldi. ErdoÄŸan, Tanzanya temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Afrika turunun ikinci duraÄŸÄ± Mozambik'in baÅŸkenti Maputo'ya ulaÅŸtÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak da Maputo'ya geldi.

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