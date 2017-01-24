GÃ¼ncelleme: 14:00, 24 Ocak 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan, Mozambik'te resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ± | FOTO





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tanzanya temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Afrika turunun ikinci duraÄŸÄ± Mozambik'in baÅŸkenti Mapota'da, CumhurbaÅŸkanÄ± Nyusi tarafÄ±ndan tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Tanzanya temaslarÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, DoÄŸu Afrika turunun ikinci duraÄŸÄ± olanÂ MozambikÂ programÄ±na baÅŸladÄ±.Â BaÅŸkent Mapota'daki Kahramanlar MeydanÄ±'nda bulunan Matola AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk koyan ErdoÄŸan, ardÄ±ndan Nyusi tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanÂ ve Nyusi'nin tÃ¶ren alanÄ±ndaki yerlerini almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan top atÄ±ÅŸlarÄ± eÅŸliÄŸinde iki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ± Ã§alÄ±ndÄ±. ErdoÄŸan, MuhafÄ±z AlayÄ± TÃ¶ren KÄ±tasÄ±nÄ± selamladÄ±. Ä°ki Ã¼lke heyetlerinin takdimi sonrasÄ±nda ErdoÄŸan ve Nyusi, Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'na geÃ§ti. ErdoÄŸan ve Nyusi, karÅŸÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±. TÃ¶rende, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da hazÄ±r bulundu.Â

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