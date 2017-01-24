Ã–ÄŸrenci sosyal yardÄ±mlarÄ±nda yeni dÃ¼zenleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MillÃ® EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na BaÄŸlÄ± ResmÃ® Okullarda YatÄ±lÄ±lÄ±k, Bursluluk, Sosyal YardÄ±mlar ve Okul PansiyonlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸi uyarÄ±nca, pansiyonlarda verilen yemek hizmetlerinin iyileÅŸtirmesinin ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilere verilen sosyal yardÄ±mlar da yeniden dÃ¼zenledi.
Buna gÃ¶re pansiyonlu okullarda barÄ±nan Ã¶ÄŸrencilere her eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda eÄŸitim araÃ§ ve gereÃ§leri, giyecek ve diÄŸer ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla 135 lira olarak verilen ayni yardÄ±m, yeni yÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re yÃ¼zde 157 arttÄ±rÄ±larak 211,33 liraya yÃ¼kseltildi ve bu yardÄ±mÄ±n nakdi olarak verilmesi saÄŸlandÄ±. AyrÄ±ca pansiyonlarda parasÄ±z yatÄ±lÄ± olarak barÄ±nan Ã¶ÄŸrencilere tatiller dahil her ay Ã¶denen harÃ§lÄ±k da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 127 arttÄ±rÄ±larak aylÄ±k 26,42 liraya yÃ¼kseltildi.
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Yeni dÃ¼zenlemeyle, pansiyonlu okullarda barÄ±nan Ã¶ÄŸrencilere verilen ayni yardÄ±m, yÃ¼zde 157 arttÄ±rÄ±larak 211 liraya yÃ¼kseltildi ve yardÄ±mÄ±n nakdi olarak verilmesi saÄŸlandÄ±.
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