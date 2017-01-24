09:52, 24 Ocak 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±nda elektrik iÅŸbirliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Gine Cumhuriyeti arasÄ±nda imzalanan elektrik alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸine dair mutabakat zaptÄ±, Bakanlar Kurulunca onaylandÄ±.

Bakanlar Kurulunun konuya iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Mutabakat zaptÄ±yla iki Ã¼lkenin elektrik Ã¼retim, iletim ve daÄŸÄ±tÄ±m projelerini iÃ§eren bir mastÄ±r planÄ± geliÅŸtirilecek. Ãœlkeler arasÄ±nda, elektriÄŸin Ã¼retim, iletim ve daÄŸÄ±tÄ±m sÃ¼reÃ§leri kapsamÄ±nda deneyim ve uzmanlÄ±k paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lacak. Teknik alanlarda insan kaynaklarÄ±nÄ±n eÄŸitimiyle hukuki ve dÃ¼zenleyici hususlara iliÅŸkin deneyim ve bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Bu alanlarda ortaklaÅŸa seminerler ve konferans gibi toplantÄ±larÄ±n dÃ¼zenlenmesinde iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lacak.

AyrÄ±ca jeotermal kaynaklarÄ±n etkili ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir ÅŸekilde kullanÄ±mÄ± ve elektrik kaÃ§ak ve kaybÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunulacak.

SÃ¶z konusu mutabakat zaptÄ±, geÃ§en yÄ±l martta Gine'nin baÅŸkenti Konakri'de imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.