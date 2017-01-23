10:14, 24 Ocak 2017 SalÄ±

AK Parti ve MHP ortak kampanya yapmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ,Â Anadolu AjansÄ±Â (AA)Â EditÃ¶r MasasÄ±'nÄ±nÂ konuÄŸuÂ oluyor.

KurtulmuÅŸ, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in yapÄ±lacak referandumla ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°ki farklÄ± partinin bir anayasa deÄŸiÅŸiklik paketine 'evet' oyu vermesiyle bir mÃ¼ÅŸtereklik sÃ¶z konusudur. Ama her iki parti de kendi Ã¶ncelikleri bakÄ±mÄ±ndan bir referandum kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tecektir. AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tmesi sÃ¶z konusu deÄŸildir. MHP, kendisince Ã¶nemli gÃ¶rdÃ¼kleri noktalarÄ± anlatacak, biz de AK Parti olarak kendi Ã¶nceliklerimiz etrafÄ±ndan bir kampanya yÃ¼rÃ¼teceÄŸiz. Her ikisi de evet kampanyasÄ± olacak."