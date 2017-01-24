10:13, 24 Ocak 2017 SalÄ±

49 ildeki 141 ova koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi,

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, tarÄ±m arazilerinin korunmasÄ± amacÄ±yla 49 ildeki 141 ovann, koruma alanÄ± ilan edildiÄŸini belirterek, "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla belirlenen bu ovalarÄ±mÄ±z artÄ±k 'tarÄ±msal sit' gibi korunacak." dedi.

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, BazÄ± OvalarÄ±n BÃ¼yÃ¼k Ova Koruma AlanÄ± Olarak Belirlenmesine Ä°liÅŸkin KararÄ±, deÄŸerlendirdi. TarÄ±m arazilerinin korunmasÄ± amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 49 ildeki 141 ovanÄ±n koruma alanÄ± ilan edildiÄŸini sÃ¶yleyen Ã‡elik, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TarÄ±msal Ã¼retim potansiyeli yÃ¼ksek, erozyon, kirlenme, amaÃ§ dÄ±ÅŸÄ± veya yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±mlar gibi Ã§eÅŸitli nedenlerle toprak kaybÄ± ve arazi bozulmalarÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± geliÅŸtiÄŸi bu illerdeki ovalar artÄ±k koruma alanÄ± olarak belirlendi. OvalarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alan onaylÄ± planlÄ± alanlar ile kararÄ±n yayÄ±mÄ± tarihi itibarÄ±yla ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± kullanma izni verilmiÅŸ olan alanlar iÃ§in alÄ±nmÄ±ÅŸ kararlar geÃ§erliliÄŸi koruyacak." dedi.

AmaÃ§ dÄ±ÅŸÄ± ve yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±mlar sonucu tarÄ±m topraklarÄ±nÄ±n zamanla yok olduÄŸuna dikkati Ã§eken Ã‡elik, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Oysaki 1 santimetre topraÄŸÄ±n yaklaÅŸÄ±k bin yÄ±lda oluÅŸtuÄŸu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bu konudaki Ã¶nleyici Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¶nemi ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bakanlar Kurulu kararÄ±yla belirlenen bu ovalarÄ±mÄ±z artÄ±k 'tarÄ±msal sit' gibi korunacaktÄ±r. BÃ¶ylelikle tarÄ±msal nitelik taÅŸÄ±yan ovalarÄ±mÄ±zÄ±n amaÃ§ dÄ±ÅŸÄ± ve yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±mlar sonucu yok olmasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶nlemiÅŸ olacaÄŸÄ±z."

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