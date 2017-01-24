49 ildeki 141 ova koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi,
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, tarÄ±m arazilerinin korunmasÄ± amacÄ±yla 49 ildeki 141 ovann, koruma alanÄ± ilan edildiÄŸini belirterek, "Bakanlar Kurulu kararÄ±yla belirlenen bu ovalarÄ±mÄ±z artÄ±k 'tarÄ±msal sit' gibi korunacak." dedi.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, BazÄ± OvalarÄ±n BÃ¼yÃ¼k Ova Koruma AlanÄ± Olarak Belirlenmesine Ä°liÅŸkin KararÄ±, deÄŸerlendirdi. TarÄ±m arazilerinin korunmasÄ± amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 49 ildeki 141 ovanÄ±n koruma alanÄ± ilan edildiÄŸini sÃ¶yleyen Ã‡elik, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"TarÄ±msal Ã¼retim potansiyeli yÃ¼ksek, erozyon, kirlenme, amaÃ§ dÄ±ÅŸÄ± veya yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±mlar gibi Ã§eÅŸitli nedenlerle toprak kaybÄ± ve arazi bozulmalarÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± geliÅŸtiÄŸi bu illerdeki ovalar artÄ±k koruma alanÄ± olarak belirlendi. OvalarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alan onaylÄ± planlÄ± alanlar ile kararÄ±n yayÄ±mÄ± tarihi itibarÄ±yla ilgili mevzuatÄ± uyarÄ±nca tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± kullanma izni verilmiÅŸ olan alanlar iÃ§in alÄ±nmÄ±ÅŸ kararlar geÃ§erliliÄŸi koruyacak." dedi.
AmaÃ§ dÄ±ÅŸÄ± ve yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±mlar sonucu tarÄ±m topraklarÄ±nÄ±n zamanla yok olduÄŸuna dikkati Ã§eken Ã‡elik, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Oysaki 1 santimetre topraÄŸÄ±n yaklaÅŸÄ±k bin yÄ±lda oluÅŸtuÄŸu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bu konudaki Ã¶nleyici Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¶nemi ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bakanlar Kurulu kararÄ±yla belirlenen bu ovalarÄ±mÄ±z artÄ±k 'tarÄ±msal sit' gibi korunacaktÄ±r. BÃ¶ylelikle tarÄ±msal nitelik taÅŸÄ±yan ovalarÄ±mÄ±zÄ±n amaÃ§ dÄ±ÅŸÄ± ve yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±mlar sonucu yok olmasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶nlemiÅŸ olacaÄŸÄ±z."
Â
Â
Bolu merkezli 9 ilde,FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 17 ÅŸÃ¼pheliden 9'u tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle birlikte parlamentonun hesap sorabileceÄŸi bir cumhurbaÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tmesi sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± 'tarÄ±msal sit' kapsamda 49 ildeki 141 ovanÄ±n koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±nda iki Ã¼lkenin elektrik Ã¼retim, iletim ve daÄŸÄ±tÄ±m projelerini iÃ§eren bir mastÄ±r planÄ± geliÅŸtirilecek
Yeni dÃ¼zenlemeyle, pansiyonlu okullarda barÄ±nan Ã¶ÄŸrencilere verilen ayni yardÄ±m, yÃ¼zde 157 arttÄ±rÄ±larak 211 liraya yÃ¼kseltildi ve yardÄ±mÄ±n nakdi olarak verilmesi saÄŸlandÄ±.
Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde askerler, yarÄ±yÄ±l tatilindeki Ã§ocuklara kayak eÄŸitimi veriyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tanzanya temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Afrika turunun ikinci duraÄŸÄ± Mozambik'in baÅŸkenti Maputo'ya ulaÅŸtÄ±
BOTAÅž elektrik santrallerine doÄŸalgaz kombine Ã§evrim santrallerine Ã§ekiÅŸ miktarlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50 kÄ±sÄ±lmasÄ± talimatÄ± gÃ¶nderdi
Adana'da 12 kiÅŸinin Ã¶lmesine sebep olan Ã¶ÄŸrenci yurdu yangÄ±nÄ±yla ilgili bilirkiÅŸi raporu hazÄ±rlandÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 154. gÃ¼nÃ¼nde, 107 DEAÅž hedefi vuruldu, 13 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
AÄŸrÄ±'da daha Ã¶nce gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan DBP'li Tutak Belediye BaÅŸkanÄ± FÄ±rat Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hatay merkezli operasyonda ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 15 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AÄŸrÄ±, UluslararasÄ± DoÄŸu Akdeniz Turizm ve Seyahat FuarÄ±'nda (EMITT) tanÄ±tÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tanzanya temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile Mozambik'e hareket etti
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede 26 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak