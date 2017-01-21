10:18, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Trump, ABD'yi TPPA'dan Ã§ekti





Trump, seÃ§im kampanyasÄ±nda vadettiÄŸi Ã¼zere, Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde toplam 12 Ã¼lkenin dahil olduÄŸu TPPA anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin Ã§ekilmesi iÃ§in bir baÅŸkanlÄ±k emri imzaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump,Â Trans-Pasifik OrtaklÄ±ÄŸÄ± (TPPA) ticaret anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin Ã§ekilmesi iÃ§in baÅŸkanlÄ±k emri (executive order) imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â Beyaz Saray'da dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Trump, seÃ§im kampanyasÄ±nda vadettiÄŸi Ã¼zere, Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde toplam 12 Ã¼lkenin dahil olduÄŸu TPPA anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin Ã§ekilmesi iÃ§in bir baÅŸkanlÄ±k emri imzaladÄ±.Â Trump, TPPA'in "KÃ¶tÃ¼ bir anlaÅŸma" olduÄŸunu ifade ederek, ABD'nin TPPA'den ayrÄ±lmasÄ± konusunda, "BunuÂ uzun sÃ¼redir konuÅŸuyorduk. Az Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz icraat AmerikalÄ± iÅŸÃ§iler iÃ§in Ã¶nemli." ifadesini kullandÄ±.Â TPPA anlaÅŸmasÄ± ABD'nin eskiÂ baÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan iki yÄ±l boyunca mÃ¼zakere edilmiÅŸ, ancak ABD Kongresi tarafÄ±ndan onaylanmamÄ±ÅŸtÄ±.Â Uzmanlar, ABD'nin TPPA'den Ã§ekilmesinin Ã¼lke ekonomisine doÄŸrudan etkisinin olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Trump'Ä±n Obama'dan Ã§ok farklÄ± ekonomik ve ticari politikalar izleyeceÄŸini vurguluyor.Â Trump, ayrÄ±ca, pazartesi gÃ¼nÃ¼ imzaladÄ±ÄŸÄ± diÄŸerÂ baÅŸkanlÄ±k emirlerinde ABD hÃ¼kÃ¼metinde Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerin gÃ¶revlerinden ayrÄ±lmasÄ± durumunda 5 yÄ±l boyunca lobicilik faaliyetlerinde bulunmasÄ±nÄ± engelledi.Â Bir diÄŸer baÅŸkanlÄ±k genelgesiyle deÂ kÃ¼rtaja destek veren uluslararasÄ± gruplara federal yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklayan Trump, ayrÄ±ca,Â ABD silahlÄ± kuvvetleri hariÃ§, federal kurumlara yapÄ±lacak tÃ¼m iÅŸe alÄ±mlarÄ± dondurma kararÄ± aldÄ±.Â

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