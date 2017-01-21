Trump, ABD'yi TPPA'dan Ã§ekti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump,Â Trans-Pasifik OrtaklÄ±ÄŸÄ± (TPPA) ticaret anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin Ã§ekilmesi iÃ§in baÅŸkanlÄ±k emri (executive order) imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
Beyaz Saray'da dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Trump, seÃ§im kampanyasÄ±nda vadettiÄŸi Ã¼zere, Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde toplam 12 Ã¼lkenin dahil olduÄŸu TPPA anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin Ã§ekilmesi iÃ§in bir baÅŸkanlÄ±k emri imzaladÄ±.Â
Trump, TPPA'in "KÃ¶tÃ¼ bir anlaÅŸma" olduÄŸunu ifade ederek, ABD'nin TPPA'den ayrÄ±lmasÄ± konusunda, "BunuÂ uzun sÃ¼redir konuÅŸuyorduk. Az Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz icraat AmerikalÄ± iÅŸÃ§iler iÃ§in Ã¶nemli." ifadesini kullandÄ±.Â
TPPA anlaÅŸmasÄ± ABD'nin eskiÂ baÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan iki yÄ±l boyunca mÃ¼zakere edilmiÅŸ, ancak ABD Kongresi tarafÄ±ndan onaylanmamÄ±ÅŸtÄ±.Â
Uzmanlar, ABD'nin TPPA'den Ã§ekilmesinin Ã¼lke ekonomisine doÄŸrudan etkisinin olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Trump'Ä±n Obama'dan Ã§ok farklÄ± ekonomik ve ticari politikalar izleyeceÄŸini vurguluyor.Â
Trump, ayrÄ±ca, pazartesi gÃ¼nÃ¼ imzaladÄ±ÄŸÄ± diÄŸerÂ baÅŸkanlÄ±k emirlerinde ABD hÃ¼kÃ¼metinde Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerin gÃ¶revlerinden ayrÄ±lmasÄ± durumunda 5 yÄ±l boyunca lobicilik faaliyetlerinde bulunmasÄ±nÄ± engelledi.Â
Bir diÄŸer baÅŸkanlÄ±k genelgesiyle deÂ kÃ¼rtaja destek veren uluslararasÄ± gruplara federal yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklayan Trump, ayrÄ±ca,Â ABD silahlÄ± kuvvetleri hariÃ§, federal kurumlara yapÄ±lacak tÃ¼m iÅŸe alÄ±mlarÄ± dondurma kararÄ± aldÄ±.Â
Burundi Adalet BakanÄ± Kanyana, 58'i muhalif 568 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Koalisyon gÃ¼Ã§lerinin stratejik Ã¶neme sahip Kehbub bÃ¶lgesinde bir askeri noktayÄ± "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" vurmasÄ± sonucu 6 asker Ã¶ldÃ¼
Trump, seÃ§im kampanyasÄ±nda vadettiÄŸi Ã¼zere, Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde toplam 12 Ã¼lkenin dahil olduÄŸu TPPA anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin Ã§ekilmesi iÃ§in bir baÅŸkanlÄ±k emri imzaladÄ±
Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi, hÃ¼kÃ¼metin, Amona yerleÅŸim birimini tahliye etmemesine karar verdi.
Obama'nÄ±n gÃ¶revi devretmeden birkaÃ§ saat Ã¶nce Filistin'e 221 milyon dolarlÄ±k fonu serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
Suriyeâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± amacÄ±yla Kazakistanâ€™da dÃ¼zenlenen toplantÄ±da ikinci gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±
Afrikaâ€™nÄ±n genelinde olduÄŸu gibi Tanzanya da Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ bir yapÄ±ya sahiptir. Bunun baÅŸlÄ±ca sebebi Ã¼lkede 120 civarÄ±nda farklÄ± etnik grubun bulunmasÄ±dÄ±r
Trump'Ä±n CIA DirektÃ¶rÃ¼ adayÄ± CumhuriyetÃ§i Kansas vekili Pompeo, gerekli sayÄ±ya ulaÅŸarak CIA'in yeni direktÃ¶rÃ¼ oldu
Samsung'un Mobil Ä°letiÅŸim DepartmanÄ± BaÅŸkanÄ± Koh Dong-Jin, sorunun doÄŸrudan doÄŸruya bataryalardaki tasarÄ±m ve imalat hatalarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BM, Myanmar'da ordunun ekim ayÄ±ndan beri devam ettirdiÄŸi operasyonlarda en az 87 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yerinden edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika gezisi kapsamÄ±nda ziyaret ettiÄŸi Mozambik, doÄŸalgaz rezervi aÃ§Ä±sÄ±ndan Afrika'nÄ±n en zengin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkesi konumunda
CumhurbaÅŸkanÄ± Rahman, imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle kabinede ve Ã¶nemli kurumlarÄ±n yÃ¶netiminde bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yaptÄ±
Bogotaâ€™da 4 yÄ±l aradan sonra dÃ¼zenlenen boÄŸa gÃ¼reÅŸlerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸanan protesto gÃ¶sterilerinde 11 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°spanya hÃ¼kÃ¼meti, muhalefet ve akademisyenler, Beyaz Saray'Ä±n resmi internet sayfasÄ±ndan Ä°spanyolca'yÄ± Ã§Ä±karmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, SilahlÄ± kuvvetler tarafÄ±ndan Musul'un doÄŸusunun tamamÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ukrayna Milletvekili GeraÅŸÃ§enko, kendisine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve gazeteci Åžeremet suikastÄ±nÄ±n, Rusyaâ€™daki bir terÃ¶r merkezinde planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼