10:23, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Trumpâ€™Ä±n eko-politik politikalarÄ±na giriÅŸ ve bÃ¶lgesel tepkiler

Mehmet Ã–zay | Banda AÃ§e

ABDâ€™de Donald Trumpâ€™lÄ± dÃ¶nemin baÅŸlamasÄ±yla Asya-Pasifik Ã¼lkelerinde hÃ¼kÃ¼metler yeni dÃ¶nemdeki tÃ¼m sÃ¼rprizlere hazÄ±rlÄ±klÄ± olduklarÄ± yÃ¶nlÃ¼ aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilk tepkileri vermeye baÅŸladÄ±lar. Bu tepkiler, bÃ¶lge Ã¼lkelerinin iÃ§inde bulunduklarÄ± siyasi, sosyal ve ekonomik koÅŸullara gÃ¶re Ã§eÅŸitlilik arz ediyor. ABDâ€™deki yÃ¶netim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle birlikte gÃ¼ndeme gelecek yeni politikalar bazÄ± Ã¼lkelerde sadece siyasi alanda Ã¶ne Ã§Ä±karken, diÄŸerlerinde birden fazla alanda etkisini gÃ¶stermeye matuf olduÄŸu gÃ¶zleniyor. Bu anlamda ABD baÅŸkentinden gelecek haberlerin seyrine gÃ¶re bÃ¶lge Ã¼lkelerinin tepkileri de ekonomik, askeri ve sosyal olarak Ã§eÅŸitli kategorilerde ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir.

Ã‡in ve Tayvan ile siyasi, Japonya ve GÃ¼ney Kore ile askeri ve gÃ¼venlik boyutu, bÃ¶lgedeki on bir Ã¼lkeyle ticari iliÅŸkiler noktasÄ±nda Ã¶nem arz ediyor. Trumpâ€™Ä±n Ä°slamifobia konusundaki duruÅŸunun Asya-Pasifik bÃ¶lgesinin kayda deÄŸer bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oluÅŸturan MÃ¼slÃ¼man Malay dÃ¼nyasÄ±nda henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama sadÄ±r olmuÅŸ deÄŸil. â€˜BugÃ¼ne kadar unutulduÄŸuâ€™ ifade edilen orta sÄ±nÄ±f AmerikalÄ±larÄ±n yeniden gÃ¼Ã§lÃ¼ orta sÄ±nÄ±f deÄŸerleriyle buluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlama noktasÄ±nda ekonomi boyutuyla sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya iliÅŸkili olan alanlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°slamifobia gibi dini-kÃ¼ltÃ¼rel etkenin ne yÃ¶nde bir geliÅŸme gÃ¶stereceÄŸi ise ÅŸimdilik belirsiz.

ABDâ€™de baÅŸkanlÄ±k devri Ã¶ncesinde Trumpâ€™Ä±n yukarÄ±da zikredilen alanlarla ilgili twitter aÃ§Ä±klamalarÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bir yaklaÅŸÄ±ma tanÄ±k olundu. Bu baÄŸlamda hazÄ±rlÄ±klarÄ±n baÅŸÄ±nda ekonomi hayatÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren ticari iÅŸbirlikleri ve bu baÄŸlamda alÄ±nan tedbirleri geliyor. 20 Ocakâ€™taki baÅŸkanlÄ±k tÃ¶reninde Trumpâ€™Ä±n ABD ile ticarette anlaÅŸmalarÄ± ihlÃ¢l eden ve Amerikan iÅŸÃ§ilerinin maÄŸduriyetine neden olan Ã¼lkelerle ticari anlaÅŸmalara karÅŸÄ± sÄ±kÄ± Ã¶nlemler alacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± beklenen bir aÃ§Ä±klamaydÄ±. Trumpâ€™un uzunca bir sÃ¼redir sÃ¶ylem dÃ¼zeyinde gÃ¼ndeme getirdiÄŸi korumacÄ± politikalarÄ±nÄ±n pratiÄŸe geÃ§irilme aÅŸamasÄ±na gelinmesi ve bunun ilk ifadesi olarak 1994 yÄ±lÄ±nda imzalanan Kuzey Amerika serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± (NAFTA) gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± oldu. Bu hiÃ§ kuÅŸku yok ki, taraflara verilen ilk mesaj niteliÄŸi taÅŸÄ±yordu.

DeÄŸiÅŸime dair sÃ¶zlÃ¼ aÃ§Ä±klamalar, 20 Ocak sonrasÄ±nda tek tek kurumsal bir nitelik kazanmaya baÅŸladÄ±. Bu baÄŸlamda ilk birkaÃ§ gÃ¼n Trump ve ekibinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§eÅŸitli ticari anlaÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irme veya tamamÄ±yla anlaÅŸmalardan Ã§ekilme ÅŸeklinde zuhur etti. Ve Trump, Asya-Pasifikâ€™i birbirine daha da yakÄ±nlaÅŸtÄ±rmakla kalmayacak, kÃ¼resel ticaretin yÃ¼zde 40â€™Ä±na ulaÅŸan bir boyutuyla kÃ¼resel iliÅŸkileri de etkileyebilecek Trans Pasifik Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±â€™ndan (TPPA) Ã§ekilme konusunda alÄ±nan karara imza attÄ±. BeÅŸ yÄ±l gibi gÃ¶rece uzun bir sÃ¼re taraflarÄ±n yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonrasÄ±nda varÄ±lan bu ticaret anlaÅŸmasÄ±ndan ABD yÃ¶netiminin Ã§ekilme kararÄ± almasÄ±, bÃ¶lge Ã¼lkeleri nezdinde ticaret ve ekonomi alanlarÄ±nÄ± ilgilendirecek ÅŸekilde salt bir gÃ¼ven kaybÄ±na neden olmakla kalmayacaktÄ±r. Trump yÃ¶netimi, bu aÃ§Ä±klamalarÄ±yla 1990â€™lÄ± yÄ±llarda yapÄ±landÄ±rÄ±lan ve bugÃ¼ne kadar uzanan kÃ¼reselleÅŸme sÃ¼reci dolayÄ±sÄ±yla ABDâ€™li yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n ucuz iÅŸ gÃ¼cÃ¼ ve hammadde kaynaklarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu coÄŸrafyalara yÃ¶nelmesinin doÄŸurduÄŸu sonuÃ§larÄ± iÃ§ten iÃ§e eleÅŸtiriyor.

Amerikan ekonomisinde korumacÄ± politikalara adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± anlamÄ± taÅŸÄ±yan yukarÄ±daki geliÅŸmeler, hiÃ§ kuÅŸku yok ki, bÃ¶lge ekonomilerinin yeni ticari iliÅŸkilerine kapÄ± aralamasÄ±nÄ± zorunlu kÄ±lÄ±yor. ABD yÃ¶netiminin Ã¶zellikle TPPA konusunda aldÄ±ÄŸÄ± karar, baÅŸta anlaÅŸmaya taraf olan Ã¼lkeler olmak Ã¼zere, neredeyse bÃ¶lgedeki tÃ¼m Ã¼lkelerce hissedilirken, dÃ¼nyanÄ±n ikinci bÃ¼yÃ¼k ekonomisi olan Ã‡in bu geliÅŸmelerde elde ettiÄŸi avantajÄ± pratiÄŸe nasÄ±l dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebileceÄŸinin hesabÄ±nÄ± yapÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n iki ekonomi devi ABD ve Ã‡in arasÄ±nda denge iliÅŸkilerini gÃ¼tmeleriyle dikkat Ã§eken bÃ¶lge Ã¼lkeleri, Trump yÃ¶netiminin AmerikalÄ± iÅŸletmelerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§maya matuf olarak bÃ¶lge Ã¼lkeleri metalarÄ±na uygulanacak yÃ¼ksek vergi sonucu iÃ§e kapanma, korumacÄ±lÄ±k, ABD kÃ¼Ã§Ã¼k ve orta Ã¶lÃ§ekli iÅŸletmeleri Ã¶ncelemesi gibi ekonomi politikalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hem ikili hem de bÃ¶lgesel ticaret anlaÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¼ncelleme kararÄ± alma yÃ¶nÃ¼nde inisiyatif geliÅŸtireceklerdir. Bu sÃ¼reÃ§te, pazarlÄ±k sÃ¼reci bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã‡inâ€™in bÃ¶lgenin Ã¶nemli aktÃ¶rleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecektir. Bu geliÅŸmeler, kuÅŸkusuz ki, GÃ¼ney Ã‡in Denizi Ã¶zelinde Ã‡inâ€™in bir sÃ¼redir gÃ¼Ã§lÃ¼ izlenimler verdiÄŸi teritoryal yayÄ±lmacÄ±lÄ±k politikalarÄ±nÄ±n ticaret boyutuna evrilebileceÄŸinin de kapÄ±sÄ±nÄ± aralamaya matuf bir yÃ¶nÃ¼ iÃ§eriyor.

Bu geliÅŸmelerin siyasi veÃ§hesine de kÄ±saca bakmakta fayda var. ABD ile bÃ¶lge Ã¼lkeleri arasÄ±nda siyasi iliÅŸkilerin yeni bir dÃ¶neme girilmesine dair en Ã¶nem alan, Trump yÃ¶netiminin â€˜Tek Ã‡in PolitikasÄ±â€™na yÃ¶nelik eleÅŸtirel sÃ¶ylemiyle gÃ¼ndeme geldi. Bu baÄŸlamda, ABDâ€™deki bu Ã§Ä±kÄ±ÅŸ, konunun iki farklÄ± tarafÄ± olan Ã‡in ve Tayvan tarafÄ±ndan farklÄ± ÅŸekillerde deÄŸerlendiriliyor. ABD yÃ¶netimiâ€™nin 1971 yÄ±lÄ±nda BMâ€™de Tayvan yerine Ã‡inâ€™i temsilci olarak tanÄ±masÄ± bir anlamda Ã‡inâ€™in tek Ã‡in politikasÄ±nÄ±n kabulÃ¼ anlamÄ± taÅŸÄ±yordu. Bununla birlikte, 1979 yÄ±lÄ±nda â€˜Tayvanâ€™la Ä°liÅŸkiler AnlaÅŸmasÄ±â€™ ile Tayvanâ€™la ticari iliÅŸkiler ve silah satÄ±ÅŸÄ± ABD yÃ¶netiminin ada Ã¼lkesini Ã‡inâ€™e bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ±n da ifadesiydi. BugÃ¼ne kadar ABD yÃ¶netiminin, hem Tek Ã‡in PolitikasÄ±â€™nÄ± tanÄ±ma hem de Tayvanâ€™la iliÅŸkileri stratejik bir dÃ¼zeyde tutmaya devam etmesinin doÄŸurduÄŸu tezat taraflarca kabul edilmiÅŸ, yani belirlermiÅŸ statÃ¼konun devamÄ±nÄ± isteyen bir intiba veriyordu.

BugÃ¼n ise, Trumpâ€™Ä±n tek Ã‡in politikasÄ±nÄ± eleÅŸtiren yaklaÅŸÄ±mÄ± ise yeni dÃ¶nemde ABD-Ã‡in iliÅŸkilerinde anlaÅŸmazlÄ±k alanlarÄ±nÄ±n geniÅŸlemesi anlamÄ± taÅŸÄ±yor. KaldÄ± ki, bunun ilk iÅŸaretleri de Tayvan devlet baÅŸkanÄ± Tsai Ing-wenâ€™in Latin Amerika ziyareti Ã¶ncesinde ABDâ€™yi â€˜transitâ€™ ziyareti geliyor. Ã‡inâ€™in ABDâ€™de yaÅŸanan geÃ§iÅŸ dÃ¶nemindeki bu geliÅŸmeye verdiÄŸi tepki ABD tarafÄ±ndan dikkate alÄ±nmadÄ±. Ã–te yandan, bu geliÅŸme Tayvanâ€™da ise genel bir iyimserlik havasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Ancak bu sÃ¼recin ABDâ€™nin genel geÃ§er politikalarÄ±nda kapsamlÄ± bir deÄŸiÅŸikliÄŸin iÅŸareti mi, yoksa yeni yÃ¶netimin siyasi gÃ¼Ã§ temsiliyetini salt sembolik bir ifadesi mi olduÄŸunu zaman gÃ¶sterecek.

Bununla birlikte, Trump yÃ¶netiminin, Tek Ã‡in PolitikasÄ±â€™nda taÅŸlarÄ± yerinden oynatacak bir politika kararÄ±, sadece iki â€˜sÃ¼perâ€™ gÃ¼cÃ¼ deÄŸil, bÃ¶lge Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan da hissedilecek geliÅŸmelere yol aÃ§acaktÄ±r. Tabii bununla birlikte, Trumpâ€™Ä±n Tayvanâ€™Ä± Ã‡inâ€™le iliÅŸkilerde bir â€˜kozâ€™ olarak kullanacaÄŸÄ±nÄ±n sinyalini de vermiÅŸ olmasÄ± ABD yÃ¶netiminin samimiyeti, Tayvan halkÄ±nÄ±n ABD yÃ¶netimine gÃ¼venini sorgular bir nitelik taÅŸÄ±yor. Trumpâ€™Ä±n aklÄ±nda, iki Ã¼lke iliÅŸkilerinde Ã‡inâ€™in tek taraflÄ± olarak aldÄ±ÄŸÄ± kararlar, Ã¶zellikle de kur Ã¼zerindeki oynamasÄ±na getirdiÄŸi eleÅŸtiriler hatÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nda Tayvan â€˜sorunuâ€™ oldukÃ§a kullanÄ±ÅŸlÄ± bir araÃ§ olduÄŸuna kuÅŸku yok.

BaÅŸta Ã‡in olmak Ã¼zere Asya-Pasifik bÃ¶lgesinin kahir ekseriyetinde milyarlarca dolarlÄ±k ABD yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n bÃ¶lge Ã¼lkelerini kÃ¼resel kapitalizme eklemlerken ve halklarÄ±nÄ± da tÃ¼ketimci kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n Ã¶znesi haline getirmekle aslÄ±nda kapitalist sistemin dinamiklerine katkÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± unutmamak gerekir. Singapurâ€™un eski baÅŸbakanÄ± Lee Kuan Yewâ€™Ä±n dile getirdiÄŸi Ã¼zere yenilikÃ§ilik ve mÃ¼teÅŸebbislik noktasÄ±nda ABDâ€™yi geÃ§ecek bir gÃ¼Ã§ henÃ¼z vaki deÄŸil. Bu baÄŸlamda, ABDâ€™de yeni yÃ¶netimin tepkisinin, en azÄ±ndan ÅŸimdilik, sistemik deÄŸil, aksine pragmatik bir baÄŸlamÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bununla birlikte, bu sÃ¼recin ne denli geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lebilir olduÄŸu tartÄ±ÅŸma konusu olmakla birlikte, ABDâ€™de yeni yÃ¶netim, bunun Ã¶nÃ¼nÃ¼ almaya yÃ¶nelik icraatlara baÅŸlama konusunda da kararlÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Trump, Amerika orta sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± â€˜eski gÃ¼nlereâ€™ taÅŸÄ±manÄ±n yanÄ± sÄ±ra bu sÃ¼recin kÃ¼resel ticaret dÃ¼nyasÄ±nÄ± da ÅŸekillendireceÄŸini iddiasÄ±na raÄŸmen, iÃ§e kapanan bir ABDâ€™nin hangi ÅŸartlarda dÃ¼nya ticaretine yÃ¶n vereceÄŸi ve bunun diÄŸer Ã¼lkelerce benimsenebileceÄŸi ise ÅŸimdilik bekle-gÃ¶r sÃ¼recinden baÅŸka bir alanla aÃ§Ä±klanamÄ±yor. YerleÅŸik siyasi ve ekonomik anlayÄ±ÅŸlara meydan okuyan bu yaklaÅŸÄ±mÄ±n ABDâ€™yi dÄ±ÅŸarda bÄ±rakmayacak ÅŸekilde kÃ¼resel bir belirsizlikler dÃ¶nemine girdiÄŸi konusunda neredeyse bir konsensÃ¼s oluÅŸmuÅŸ durumda. Beyaz Sarayâ€™a daha ilk adÄ±mÄ±nÄ± atarken bugÃ¼ne kadarki baÅŸkanlar arasÄ±nda ABD halkÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k desteÄŸi ile Beyaz Sarayâ€™a adÄ±mÄ±nÄ± atan Trumpâ€™a yukarÄ±da dile getirilen alanlarda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸi Ã¼lkeler halklarÄ±nÄ±n sempatiyle bakmasÄ±nÄ± beklemek ve bunun ÅŸu veya bu ÅŸekilde devam eden Amerikan rÃ¼yasÄ±na olumlu bir destek olmasÄ±nÄ± beklemek oldukÃ§a gÃ¼Ã§. Bu sÃ¼reÃ§, Trumpâ€™u Beyaz Sarayâ€™da yalnÄ±zlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼klerken, ABDâ€™yi de belki de hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar kÃ¼resel olarak yalnÄ±zlÄ±ÄŸa itebilir. Â