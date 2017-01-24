10:35, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Yemen'de dost ateÅŸi: 6 Ã¶lÃ¼





Koalisyon gÃ¼Ã§lerinin stratejik Ã¶neme sahip Kehbub bÃ¶lgesinde bir askeri noktayÄ± "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" vurmasÄ± sonucu 6 asker Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Yemen'in Aden ile El-Muha kentlerini baÄŸlayan batÄ± sahil yolu Ã¼zerinde bulunan Kehbub bÃ¶lgesinde ordu gÃ¼Ã§lerine ait bir noktayÄ± "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" vurmasÄ± sonucu 6 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Babul Mendeb BoÄŸazÄ± yakÄ±nlarÄ±nda stratejik Ã¶neme sahip Kehbub bÃ¶lgesinde bulunan askeri nokta, koalisyon uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" bombalandÄ±. Olayda Husilerin Aden'den Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurulan Ziyad TugaylarÄ±ndan 6 Yemen askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2 asker de yaralandÄ±. Koalisyon gÃ¼Ã§lerinden henÃ¼z olaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Genelkurmay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸgeneral Ahmed Yusuf el-Yafii, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, stratejik Ã¶neme sahip El-Muha ilÃ§esinin ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucunda tamamen kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri, 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler ve onlara destek veren devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ±na karÅŸÄ± Yemen'deki meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerine destek veriyor. Â

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