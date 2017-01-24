Burundi hÃ¼kÃ¼metinden af kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Burundi Adalet BakanÄ± Aimee Laurentine Kanyana, Ã¼lkedeki yÃ¼zlerce mahkumun cezasÄ±nÄ±n affedildiÄŸini bildirdi.
Kanyana, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Bujumbura'da 1958'de inÅŸa edilen 800 kiÅŸi kapasiteli Mpimba Merkez Hapishanesi'nde 3 bin 600 mahkumun tutulduÄŸunu sÃ¶yledi.
Cezaevlerinde kapasitenin Ã¼zerinde mahkumun bulunduÄŸunu belirten Kanyana, "Kapasite fazlasÄ± nedeniyle bazÄ± suÃ§larÄ± kapsayacak nitelikte af kararÄ± verdik. Bu kapsamda 58'i muhalif 568 mahkum serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±."
Devlet BaÅŸkanÄ± Pierre Nkurunziza, yeni yÄ±l mesajÄ±nda, Ã¼lke Ã§apÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± tesis etmek amacÄ±yla 2 bin 500'e yakÄ±n mahkumun af kararÄ±ndan faydalanacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Ã–te yandan, iktidar partisi Demokrasi Kuvvetleri Savunma Ulusal Konseyinin (CNDD FDD) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nancy Ninette Mutoni, Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme (HRW) Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼lkedeki iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Imbonerakure'ye baÄŸlÄ± genÃ§lere iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora deÄŸindi.
Mutoni, HRW'nin raporunda, sÃ¶z konusu genÃ§lerin Ã¼lkedeki ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatarak bu iddialarÄ±n Ã¼lkenin imajÄ±nÄ± zedelemek iÃ§in Ã¶zellikle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Burundi'de 10 yÄ±ldÄ±r iktidarda bulunan Nkurunziza'nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metle silahlÄ± gruplar arasÄ±nda AÄŸustos 2000'de imzalanan AruÅŸa AnlaÅŸmasÄ±'nda yer alan "Devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yalnÄ±zca iki kez seÃ§ilebileceÄŸine" iliÅŸkin maddeye raÄŸmen, Nisan 2015'te Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede siyasi kriz ve ÅŸiddet olaylarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Resmi verilere gÃ¶re, Ã¼lkede son 1,5 yÄ±lda yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nda binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 300 binden fazla kiÅŸi gÃ¼venli bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.
HRW'nin raporunda, Ã¼lkenin 6 ÅŸehrinde ekim ayÄ±ndan bu yana araÅŸtÄ±rmalar yapan insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n, Imbonerakure'ye Ã¼ye genÃ§lerin son Ã¼Ã§ ayda Ã§ok aÄŸÄ±r suÃ§lar iÅŸlediklerini tespit ettikleri belirtilmiÅŸti.
Ä°ngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Ã¼lkenin AB'den Ã§Ä±kma sÃ¼recini parlamentonun baÅŸlatmasÄ±na hÃ¼kmetti
Putin'in Suriye politikasÄ± sebebiyle Ã¼lkesinde sorgulanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor
MÃ¼ebbet hapis cezasÄ±yla tutuklu bulunan ve yeniden yargÄ±lanan Ã–zbek asÄ±llÄ± STK yÃ¶neticisi Askarov hakkÄ±ndaki mÃ¼ebbet kararÄ± onandÄ±
Ä°rlanda'da Sinn Fein Partisi'nin liderliÄŸine iderliÄŸine eski bir IRA mahkumunun kÄ±zÄ± olan 40 yaÅŸÄ±ndaki SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Michelle O'Neill getirildi
CIA'in 1987 tarihli raporundan:, "YabancÄ± terÃ¶rist gruplar Yunanistan'da da aktifler ve bunlarÄ±n birkaÃ§Ä±nÄ±n burada destek altyapÄ±larÄ± geliÅŸtirdiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. Bu gruplar arasÄ±nda Hizbullah, Ebu Nidal Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ANO) ve ASALA olabilir. Yunan hÃ¼kÃ¼meti bu gruplarÄ±n faaliyetlerini kÄ±sÄ±tlamak iÃ§in bir harekette bulunmadÄ± ve (hÃ¼kÃ¼mette) bu gruplara yÃ¶nelik 'dokunma' anlayÄ±ÅŸÄ± mevcut"
Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'na bir hafta kala belediye ekiplerince sokaklardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan evsizler kalacak yerleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yine sokaklara geri dÃ¶ndÃ¼
Trump'Ä±n, yemin etmeden bir gÃ¼n Ã¶nce 400'den fazla ticari iÅŸletmedeki gÃ¶revinden resmen ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu
BMGK, KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±, mÃ¼zakerelerde kazanÄ±lan ivmeyi korumaya ve "birleÅŸmiÅŸ KÄ±brÄ±s" konusundaki tarihi anlaÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ± yakalamaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Burundi Adalet BakanÄ± Kanyana, 58'i muhalif 568 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Koalisyon gÃ¼Ã§lerinin stratejik Ã¶neme sahip Kehbub bÃ¶lgesinde bir askeri noktayÄ± "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" vurmasÄ± sonucu 6 asker Ã¶ldÃ¼
Trump, seÃ§im kampanyasÄ±nda vadettiÄŸi Ã¼zere, Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde toplam 12 Ã¼lkenin dahil olduÄŸu TPPA anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin Ã§ekilmesi iÃ§in bir baÅŸkanlÄ±k emri imzaladÄ±
Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi, hÃ¼kÃ¼metin, Amona yerleÅŸim birimini tahliye etmemesine karar verdi.
Obama'nÄ±n gÃ¶revi devretmeden birkaÃ§ saat Ã¶nce Filistin'e 221 milyon dolarlÄ±k fonu serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
Suriyeâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± amacÄ±yla Kazakistanâ€™da dÃ¼zenlenen toplantÄ±da ikinci gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±
Afrikaâ€™nÄ±n genelinde olduÄŸu gibi Tanzanya da Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ bir yapÄ±ya sahiptir. Bunun baÅŸlÄ±ca sebebi Ã¼lkede 120 civarÄ±nda farklÄ± etnik grubun bulunmasÄ±dÄ±r
Trump'Ä±n CIA DirektÃ¶rÃ¼ adayÄ± CumhuriyetÃ§i Kansas vekili Pompeo, gerekli sayÄ±ya ulaÅŸarak CIA'in yeni direktÃ¶rÃ¼ oldu