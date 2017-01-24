10:46, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Burundi hÃ¼kÃ¼metinin af kararÄ±





Burundi Adalet BakanÄ± Kanyana, 58'i muhalif 568 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Burundi Adalet BakanÄ± Aimee Laurentine Kanyana, Ã¼lkedeki yÃ¼zlerce mahkumun cezasÄ±nÄ±n affedildiÄŸini bildirdi. Kanyana, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Bujumbura'da 1958'de inÅŸa edilen 800 kiÅŸi kapasiteli Mpimba Merkez Hapishanesi'nde 3 bin 600 mahkumun tutulduÄŸunu sÃ¶yledi. Cezaevlerinde kapasitenin Ã¼zerinde mahkumun bulunduÄŸunu belirten Kanyana, "Kapasite fazlasÄ± nedeniyle bazÄ± suÃ§larÄ± kapsayacak nitelikte af kararÄ± verdik. Bu kapsamda 58'i muhalif 568 mahkum serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±." Devlet BaÅŸkanÄ± Pierre Nkurunziza, yeni yÄ±l mesajÄ±nda, Ã¼lke Ã§apÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± tesis etmek amacÄ±yla 2 bin 500'e yakÄ±n mahkumun af kararÄ±ndan faydalanacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ã–te yandan, iktidar partisi Demokrasi Kuvvetleri Savunma Ulusal Konseyinin (CNDD FDD) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nancy Ninette Mutoni, Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme (HRW) Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼lkedeki iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Imbonerakure'ye baÄŸlÄ± genÃ§lere iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora deÄŸindi. Mutoni, HRW'nin raporunda, sÃ¶z konusu genÃ§lerin Ã¼lkedeki ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatarak bu iddialarÄ±n Ã¼lkenin imajÄ±nÄ± zedelemek iÃ§in Ã¶zellikle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Burundi'de 10 yÄ±ldÄ±r iktidarda bulunan Nkurunziza'nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metle silahlÄ± gruplar arasÄ±nda AÄŸustos 2000'de imzalanan AruÅŸa AnlaÅŸmasÄ±'nda yer alan "Devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yalnÄ±zca iki kez seÃ§ilebileceÄŸine" iliÅŸkin maddeye raÄŸmen, Nisan 2015'te Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede siyasi kriz ve ÅŸiddet olaylarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Resmi verilere gÃ¶re, Ã¼lkede son 1,5 yÄ±lda yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nda binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 300 binden fazla kiÅŸi gÃ¼venli bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±. HRW'nin raporunda, Ã¼lkenin 6 ÅŸehrinde ekim ayÄ±ndan bu yana araÅŸtÄ±rmalar yapan insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n, Imbonerakure'ye Ã¼ye genÃ§lerin son Ã¼Ã§ ayda Ã§ok aÄŸÄ±r suÃ§lar iÅŸlediklerini tespit ettikleri belirtilmiÅŸti.

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