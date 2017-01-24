Burundi hÃ¼kÃ¼metinin af kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Burundi Adalet BakanÄ± Aimee Laurentine Kanyana, Ã¼lkedeki yÃ¼zlerce mahkumun cezasÄ±nÄ±n affedildiÄŸini bildirdi.
Kanyana, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Bujumbura'da 1958'de inÅŸa edilen 800 kiÅŸi kapasiteli Mpimba Merkez Hapishanesi'nde 3 bin 600 mahkumun tutulduÄŸunu sÃ¶yledi.
Cezaevlerinde kapasitenin Ã¼zerinde mahkumun bulunduÄŸunu belirten Kanyana, "Kapasite fazlasÄ± nedeniyle bazÄ± suÃ§larÄ± kapsayacak nitelikte af kararÄ± verdik. Bu kapsamda 58'i muhalif 568 mahkum serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±."
Devlet BaÅŸkanÄ± Pierre Nkurunziza, yeni yÄ±l mesajÄ±nda, Ã¼lke Ã§apÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± tesis etmek amacÄ±yla 2 bin 500'e yakÄ±n mahkumun af kararÄ±ndan faydalanacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Ã–te yandan, iktidar partisi Demokrasi Kuvvetleri Savunma Ulusal Konseyinin (CNDD FDD) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nancy Ninette Mutoni, Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme (HRW) Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼lkedeki iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Imbonerakure'ye baÄŸlÄ± genÃ§lere iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora deÄŸindi.
Mutoni, HRW'nin raporunda, sÃ¶z konusu genÃ§lerin Ã¼lkedeki ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatarak bu iddialarÄ±n Ã¼lkenin imajÄ±nÄ± zedelemek iÃ§in Ã¶zellikle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Burundi'de 10 yÄ±ldÄ±r iktidarda bulunan Nkurunziza'nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metle silahlÄ± gruplar arasÄ±nda AÄŸustos 2000'de imzalanan AruÅŸa AnlaÅŸmasÄ±'nda yer alan "Devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yalnÄ±zca iki kez seÃ§ilebileceÄŸine" iliÅŸkin maddeye raÄŸmen, Nisan 2015'te Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede siyasi kriz ve ÅŸiddet olaylarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Resmi verilere gÃ¶re, Ã¼lkede son 1,5 yÄ±lda yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nda binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 300 binden fazla kiÅŸi gÃ¼venli bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.
HRW'nin raporunda, Ã¼lkenin 6 ÅŸehrinde ekim ayÄ±ndan bu yana araÅŸtÄ±rmalar yapan insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n, Imbonerakure'ye Ã¼ye genÃ§lerin son Ã¼Ã§ ayda Ã§ok aÄŸÄ±r suÃ§lar iÅŸlediklerini tespit ettikleri belirtilmiÅŸti.
Burundi Adalet BakanÄ± Kanyana, 58'i muhalif 568 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Koalisyon gÃ¼Ã§lerinin stratejik Ã¶neme sahip Kehbub bÃ¶lgesinde bir askeri noktayÄ± "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" vurmasÄ± sonucu 6 asker Ã¶ldÃ¼
Trump, seÃ§im kampanyasÄ±nda vadettiÄŸi Ã¼zere, Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde toplam 12 Ã¼lkenin dahil olduÄŸu TPPA anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin Ã§ekilmesi iÃ§in bir baÅŸkanlÄ±k emri imzaladÄ±
Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi, hÃ¼kÃ¼metin, Amona yerleÅŸim birimini tahliye etmemesine karar verdi.
Obama'nÄ±n gÃ¶revi devretmeden birkaÃ§ saat Ã¶nce Filistin'e 221 milyon dolarlÄ±k fonu serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
Suriyeâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± amacÄ±yla Kazakistanâ€™da dÃ¼zenlenen toplantÄ±da ikinci gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±
Afrikaâ€™nÄ±n genelinde olduÄŸu gibi Tanzanya da Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ bir yapÄ±ya sahiptir. Bunun baÅŸlÄ±ca sebebi Ã¼lkede 120 civarÄ±nda farklÄ± etnik grubun bulunmasÄ±dÄ±r
Trump'Ä±n CIA DirektÃ¶rÃ¼ adayÄ± CumhuriyetÃ§i Kansas vekili Pompeo, gerekli sayÄ±ya ulaÅŸarak CIA'in yeni direktÃ¶rÃ¼ oldu
Samsung'un Mobil Ä°letiÅŸim DepartmanÄ± BaÅŸkanÄ± Koh Dong-Jin, sorunun doÄŸrudan doÄŸruya bataryalardaki tasarÄ±m ve imalat hatalarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BM, Myanmar'da ordunun ekim ayÄ±ndan beri devam ettirdiÄŸi operasyonlarda en az 87 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yerinden edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika gezisi kapsamÄ±nda ziyaret ettiÄŸi Mozambik, doÄŸalgaz rezervi aÃ§Ä±sÄ±ndan Afrika'nÄ±n en zengin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkesi konumunda
CumhurbaÅŸkanÄ± Rahman, imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle kabinede ve Ã¶nemli kurumlarÄ±n yÃ¶netiminde bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yaptÄ±
Bogotaâ€™da 4 yÄ±l aradan sonra dÃ¼zenlenen boÄŸa gÃ¼reÅŸlerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸanan protesto gÃ¶sterilerinde 11 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°spanya hÃ¼kÃ¼meti, muhalefet ve akademisyenler, Beyaz Saray'Ä±n resmi internet sayfasÄ±ndan Ä°spanyolca'yÄ± Ã§Ä±karmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, SilahlÄ± kuvvetler tarafÄ±ndan Musul'un doÄŸusunun tamamÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ukrayna Milletvekili GeraÅŸÃ§enko, kendisine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve gazeteci Åžeremet suikastÄ±nÄ±n, Rusyaâ€™daki bir terÃ¶r merkezinde planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼