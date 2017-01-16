Parlamento cumhurbaÅŸkanÄ±ndan hesap sorabilecek

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan Â KurtulmuÅŸ, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle birlikte, parlamentonun hesap sorabileceÄŸi bir cumhurbaÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±, "Ã‡ok kuvvetli birtakÄ±m denetim mekanizmalarÄ±yla, kuvvetli birtakÄ±m hesap verme sonucuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacak" sÃ¶zleriyle ifade etti. Â
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ,Â Anadolu AjansÄ±Â (AA)Â EditÃ¶r MasasÄ±'nÄ±nÂ konuÄŸuÂ oldu.Â
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Kanunu hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ± kendi bakanlarÄ±nÄ±, kabinesini kuracak ve KHK'lar ile bazÄ± konularda Ã§ok daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde karar alma imkanÄ±na sahip olacak. Ama bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da Ã§ok kuvvetli birtakÄ±m denetim mekanizmalarÄ±yla, kuvvetli birtakÄ±m hesap verme sonucuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacak. BÃ¶yle olunca TÃ¼rkiye daha hÄ±zlÄ± kararlar alacak, aradaki birtakÄ±m mekanizmalar devreden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶zellikle ekonomi alanÄ±nda TÃ¼rkiye Ã§ok daha hÄ±zlÄ± karar alacak, yolunda daha kuvvetli adÄ±mlarla devam edecek." diye konuÅŸtu.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle birlikte parlamentonun hesap sorabileceÄŸi bir cumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen KurtulmuÅŸ, "Tabii aradan baÅŸbakanlÄ±k mekanizmasÄ± kalktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n sahip olduÄŸu yetkilerin bir kÄ±smÄ± cumhurbaÅŸkanÄ±na geÃ§miÅŸ oluyor. DolayÄ±sÄ±yla mevcut sistemde iki baÅŸlÄ± yÃ¼rÃ¼tme, aÃ§Ä±n bakÄ±n, Anayasa'yÄ± okuduÄŸunuz zaman yÃ¼rÃ¼tmenin Ã¶nemli birtakÄ±m fonksiyonu cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n uhdesinde, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± da baÅŸbakanÄ±n uhdesinde. Anayasa gereÄŸi iki baÅŸlÄ± yÃ¼rÃ¼tme ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor ve tek bir yÃ¼rÃ¼tme mekanizmasÄ± kuruluyor, 'bunun adÄ±na da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi' deniyor. DolayÄ±sÄ±yla ilave, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yeni yetkilerle donatÄ±lmÄ±ÅŸ bir cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil, mevcut anayasal sistem iÃ§erisinde var olan, yÃ¼rÃ¼tmenin tamamÄ±nÄ± tek elde toplayan bir sistem." dedi.
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