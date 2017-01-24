10:55, 24 Ocak 2017 SalÄ±

Bolu merkezli FETÃ– operasyonunda 9 tutuklama





Bolu merkezli 9 ilde,FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 17 ÅŸÃ¼pheliden 9'u tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen, aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan veya gÃ¶revde bulunan, polis, askeri personel ve Ã¶ÄŸretmenlere yÃ¶nelik Bolu, Adana, Ä°stanbul, Ankara, KÄ±rÅŸehir, Aksaray, Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Kayseri'de dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve adliyeye sevk edilen 17 ÅŸÃ¼phelinin savcÄ±lÄ±k sorgusu tamamlandÄ±. FETÃ–'nÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock" ve "Eagle"Ä± kullandÄ±klarÄ±, Ã¶rgÃ¼t mensubu olduklarÄ± ve Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyette bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle zanlÄ±lar mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. ZanlÄ±lardan biri polis memuru, 8'i Ã¶ÄŸretmen olmak Ã¼zere 9'u tutuklandÄ±, 8'i ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. GÃ¶zaltÄ±ndaki 3 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor. Â

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