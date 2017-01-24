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10:58, 24 Ocak 2017 SalÄ±

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BM GÃ¼venlik Konseyi'nin KÄ±brÄ±s Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
BM GÃ¼venlik Konseyi'nin KÄ±brÄ±s Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BMGK, KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±, mÃ¼zakerelerde kazanÄ±lan ivmeyi korumaya ve "birleÅŸmiÅŸ KÄ±brÄ±s" konusundaki tarihi anlaÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ± yakalamaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Ã¼yeleri, son aylardaki KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde kaydedilen ilerlemeden ve Cenevre'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede "GÃ¼venlik ve Garantiler" konusunun ilk defa ele alÄ±nmasÄ±ndan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide ile BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel Temsilcisi ve KÄ±brÄ±s'taki BM BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ (UNFICYP ) Misyon Åžefi Elizabeth Spehar, BMGK'nÄ±n kapalÄ± oturumunda Ã¼ye Ã¼lke temsilcilerine mÃ¼zakerelerdeki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi verdi.

BMGK'nÄ±n ocak ayÄ± DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Ä°sveÃ§'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog'un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki oturumda, Konsey Ã¼yelerinin KÄ±brÄ±s'taki son geliÅŸmelerden memnuniyet duyduÄŸu ve KÄ±brÄ±s'taki tarihi fÄ±rsatÄ±n deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi belirtildi.

Skoog, oturumun ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BMGK Ã¼yelerinin son geliÅŸmelerden, "GÃ¼venlik ve Garantiler" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk defa Cenevre'deki mÃ¼zakerelerde ele alÄ±nmasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu bildirdi.

Konsey Ã¼yelerin, tÃ¼m taraflara mÃ¼zakerelerde katedilen ilerlemeyi ve fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Skoog, BMGK'nÄ±n KÄ±brÄ±s'taki her iki liderin kararlÄ± ve cesur liderliÄŸini Ã¶vgÃ¼yle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Skoog ayrÄ±ca BM'nin sÃ¼rece kritik desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini, Eide ve Spehar'Ä±n mÃ¼zakerelerdeki aktif rolÃ¼nÃ¼ kolaylaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± kaydetti.

BMGK Ã¼yelerinin, UNFICYP gÃ¶rev sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ± dahil olmak Ã¼zere, iki tarafa da "yerleÅŸim anlaÅŸmasÄ±"na varÄ±lmasÄ± konusunda destek sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yinelediklerini ifade eden Skoog, taraflara "BirleÅŸmiÅŸ KÄ±brÄ±s" konusundaki tarihi anlaÅŸmayÄ± teminat altÄ±na almalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

"KÄ°LÄ°T SORUNLARI Ã‡Ã–ZMEK ZOR"

15 Ã¼ye Ã¼lkenin temsilcilerine verdiÄŸi kapalÄ± brifingin ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Eide de KÄ±brÄ±s barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki ivmenin devam ettiÄŸini, Ã¶te yandan kilit sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n zor olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Eide, kilit sorunlarÄ±n "yerleÅŸim ve gÃ¼venlik garantileri" olduÄŸuna iÅŸaret ederek "Bir toplum TÃ¼rk askerinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rÃ¼rken, diÄŸeri sorunun bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

Espen Barth Eide, mÃ¼zakereler iÃ§in zaman dilimi belirlenmediÄŸini dile getirerek KÄ±brÄ±s'ta taraflarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki oyuncularÄ±n da mÃ¼zakerelerde ivme kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda hemfikir olduÄŸunu ifade etti.

Ã‡Ã¶zÃ¼m aÃ§Ä±sÄ±ndan zamanlamanÄ±n Ã§ok uygun olduÄŸunu, Ã§abalarÄ±n sonuÃ§suz kalmasÄ± halinde bir daha bÃ¶yle bir fÄ±rsatÄ±n ne zaman yakalanacaÄŸÄ±nÄ± kimsenin bilmediÄŸini belirten Eide, "Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k olmayan bir fÄ±rsat penceresi var. Kolay mÄ±? HayÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

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