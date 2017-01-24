BM GÃ¼venlik Konseyi'nin KÄ±brÄ±s Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Ã¼yeleri, son aylardaki KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde kaydedilen ilerlemeden ve Cenevre'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede "GÃ¼venlik ve Garantiler" konusunun ilk defa ele alÄ±nmasÄ±ndan duyulan memnuniyeti dile getirdi.
BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide ile BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel Temsilcisi ve KÄ±brÄ±s'taki BM BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ (UNFICYP ) Misyon Åžefi Elizabeth Spehar, BMGK'nÄ±n kapalÄ± oturumunda Ã¼ye Ã¼lke temsilcilerine mÃ¼zakerelerdeki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi verdi.
BMGK'nÄ±n ocak ayÄ± DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Ä°sveÃ§'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog'un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki oturumda, Konsey Ã¼yelerinin KÄ±brÄ±s'taki son geliÅŸmelerden memnuniyet duyduÄŸu ve KÄ±brÄ±s'taki tarihi fÄ±rsatÄ±n deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi belirtildi.
Skoog, oturumun ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BMGK Ã¼yelerinin son geliÅŸmelerden, "GÃ¼venlik ve Garantiler" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk defa Cenevre'deki mÃ¼zakerelerde ele alÄ±nmasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu bildirdi.
Konsey Ã¼yelerin, tÃ¼m taraflara mÃ¼zakerelerde katedilen ilerlemeyi ve fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Skoog, BMGK'nÄ±n KÄ±brÄ±s'taki her iki liderin kararlÄ± ve cesur liderliÄŸini Ã¶vgÃ¼yle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Skoog ayrÄ±ca BM'nin sÃ¼rece kritik desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini, Eide ve Spehar'Ä±n mÃ¼zakerelerdeki aktif rolÃ¼nÃ¼ kolaylaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± kaydetti.
BMGK Ã¼yelerinin, UNFICYP gÃ¶rev sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ± dahil olmak Ã¼zere, iki tarafa da "yerleÅŸim anlaÅŸmasÄ±"na varÄ±lmasÄ± konusunda destek sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yinelediklerini ifade eden Skoog, taraflara "BirleÅŸmiÅŸ KÄ±brÄ±s" konusundaki tarihi anlaÅŸmayÄ± teminat altÄ±na almalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
15 Ã¼ye Ã¼lkenin temsilcilerine verdiÄŸi kapalÄ± brifingin ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Eide de KÄ±brÄ±s barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki ivmenin devam ettiÄŸini, Ã¶te yandan kilit sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n zor olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Eide, kilit sorunlarÄ±n "yerleÅŸim ve gÃ¼venlik garantileri" olduÄŸuna iÅŸaret ederek "Bir toplum TÃ¼rk askerinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rÃ¼rken, diÄŸeri sorunun bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor." diye konuÅŸtu.
Espen Barth Eide, mÃ¼zakereler iÃ§in zaman dilimi belirlenmediÄŸini dile getirerek KÄ±brÄ±s'ta taraflarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki oyuncularÄ±n da mÃ¼zakerelerde ivme kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda hemfikir olduÄŸunu ifade etti.
Ã‡Ã¶zÃ¼m aÃ§Ä±sÄ±ndan zamanlamanÄ±n Ã§ok uygun olduÄŸunu, Ã§abalarÄ±n sonuÃ§suz kalmasÄ± halinde bir daha bÃ¶yle bir fÄ±rsatÄ±n ne zaman yakalanacaÄŸÄ±nÄ± kimsenin bilmediÄŸini belirten Eide, "Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k olmayan bir fÄ±rsat penceresi var. Kolay mÄ±? HayÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
Â
Ä°ngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Ã¼lkenin AB'den Ã§Ä±kma sÃ¼recini parlamentonun baÅŸlatmasÄ±na hÃ¼kmetti
Putin'in Suriye politikasÄ± sebebiyle Ã¼lkesinde sorgulanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor
MÃ¼ebbet hapis cezasÄ±yla tutuklu bulunan ve yeniden yargÄ±lanan Ã–zbek asÄ±llÄ± STK yÃ¶neticisi Askarov hakkÄ±ndaki mÃ¼ebbet kararÄ± onandÄ±
Ä°rlanda'da Sinn Fein Partisi'nin liderliÄŸine iderliÄŸine eski bir IRA mahkumunun kÄ±zÄ± olan 40 yaÅŸÄ±ndaki SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Michelle O'Neill getirildi
CIA'in 1987 tarihli raporundan:, "YabancÄ± terÃ¶rist gruplar Yunanistan'da da aktifler ve bunlarÄ±n birkaÃ§Ä±nÄ±n burada destek altyapÄ±larÄ± geliÅŸtirdiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. Bu gruplar arasÄ±nda Hizbullah, Ebu Nidal Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ANO) ve ASALA olabilir. Yunan hÃ¼kÃ¼meti bu gruplarÄ±n faaliyetlerini kÄ±sÄ±tlamak iÃ§in bir harekette bulunmadÄ± ve (hÃ¼kÃ¼mette) bu gruplara yÃ¶nelik 'dokunma' anlayÄ±ÅŸÄ± mevcut"
Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'na bir hafta kala belediye ekiplerince sokaklardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan evsizler kalacak yerleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yine sokaklara geri dÃ¶ndÃ¼
Trump'Ä±n, yemin etmeden bir gÃ¼n Ã¶nce 400'den fazla ticari iÅŸletmedeki gÃ¶revinden resmen ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu
BMGK, KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±, mÃ¼zakerelerde kazanÄ±lan ivmeyi korumaya ve "birleÅŸmiÅŸ KÄ±brÄ±s" konusundaki tarihi anlaÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ± yakalamaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Burundi Adalet BakanÄ± Kanyana, 58'i muhalif 568 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Koalisyon gÃ¼Ã§lerinin stratejik Ã¶neme sahip Kehbub bÃ¶lgesinde bir askeri noktayÄ± "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" vurmasÄ± sonucu 6 asker Ã¶ldÃ¼
Trump, seÃ§im kampanyasÄ±nda vadettiÄŸi Ã¼zere, Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde toplam 12 Ã¼lkenin dahil olduÄŸu TPPA anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin Ã§ekilmesi iÃ§in bir baÅŸkanlÄ±k emri imzaladÄ±
Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi, hÃ¼kÃ¼metin, Amona yerleÅŸim birimini tahliye etmemesine karar verdi.
Obama'nÄ±n gÃ¶revi devretmeden birkaÃ§ saat Ã¶nce Filistin'e 221 milyon dolarlÄ±k fonu serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
Suriyeâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± amacÄ±yla Kazakistanâ€™da dÃ¼zenlenen toplantÄ±da ikinci gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±
Afrikaâ€™nÄ±n genelinde olduÄŸu gibi Tanzanya da Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ bir yapÄ±ya sahiptir. Bunun baÅŸlÄ±ca sebebi Ã¼lkede 120 civarÄ±nda farklÄ± etnik grubun bulunmasÄ±dÄ±r
Trump'Ä±n CIA DirektÃ¶rÃ¼ adayÄ± CumhuriyetÃ§i Kansas vekili Pompeo, gerekli sayÄ±ya ulaÅŸarak CIA'in yeni direktÃ¶rÃ¼ oldu