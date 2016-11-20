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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:37, 24 Ocak 2017 SalÄ±
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11:07, 24 Ocak 2017 SalÄ±

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PKK'nÄ±n sÃ¶zde Adliye Komisyonuna operasyon
PKK'nÄ±n sÃ¶zde Adliye Komisyonuna operasyon

AÄŸrÄ±'da PKK adÄ±na 'Adalet Komisyonu' kurarak sÃ¶zde yargÄ±lama yaptÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 10 kiÅŸi yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÄŸrÄ±'nÄ±n Tutak Ä°lÃ§esi'nde PKK adÄ±na 'Adalet Komisyonu' kurarak sÃ¶zde yargÄ±lama yaptÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 10 kiÅŸi, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yakalandÄ±.

Jandarma timleri 2014-15 tarihleri arasÄ±nda sÃ¶zde 'Adalet Komisyonu' isimli oluÅŸum iÃ§erisinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ PKK/KCK adÄ±na Tutak ilÃ§e merkezi ve kÃ¶ylerinde halka korku ve tehdit yoluyla ceza kestiÄŸi belirlenen 15 kiÅŸiye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda F.Ã–., K.D., S.D., H.D., M.S.A., M.K., R.Y., B.O., F.O. ve A.Y. isimli 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 5 kiÅŸi de aranÄ±yor. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n evlerinde yapÄ±lan aramalarda Ã§eÅŸitli Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlar ele geÃ§irildi.



Ä°lgili Konular AÄŸrÄ± PKK operasyonu
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