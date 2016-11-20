PKK'nÄ±n sÃ¶zde Adliye Komisyonuna operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AÄŸrÄ±'nÄ±n Tutak Ä°lÃ§esi'nde PKK adÄ±na 'Adalet Komisyonu' kurarak sÃ¶zde yargÄ±lama yaptÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 10 kiÅŸi, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla yakalandÄ±.
Jandarma timleri 2014-15 tarihleri arasÄ±nda sÃ¶zde 'Adalet Komisyonu' isimli oluÅŸum iÃ§erisinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ PKK/KCK adÄ±na Tutak ilÃ§e merkezi ve kÃ¶ylerinde halka korku ve tehdit yoluyla ceza kestiÄŸi belirlenen 15 kiÅŸiye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda F.Ã–., K.D., S.D., H.D., M.S.A., M.K., R.Y., B.O., F.O. ve A.Y. isimli 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 5 kiÅŸi de aranÄ±yor. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n evlerinde yapÄ±lan aramalarda Ã§eÅŸitli Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlar ele geÃ§irildi.
DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Gaffar Okan ile 5 silah arkadaÅŸÄ±, ÅŸehit edilmelerinin 16'ncÄ± yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde tÃ¶renle anÄ±ldÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, denizlere ait meteorolojik uyarÄ± yayÄ±mlayarak, denizlerde fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu
FETÃ–/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine katÄ±larak Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 28'i tutuklu 62 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 2. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
Ã‡eÅŸme'de 3 ayrÄ± operasyonda toplam 94 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±
Zonguldak'ta uÃ§urumdan deniz kÄ±yÄ±sÄ±na dÃ¼ÅŸen niÅŸanlÄ± Ã§ift Ã¶ldÃ¼
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran Suriye'deki ateÅŸkes ihlallerini Ã¼Ã§lÃ¼ ortak mekanizmayla izleme konusunda uzlaÅŸtÄ±
ÅžanlÄ±urfa'da, canlÄ± bomba eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ± belirlenen PKK/PYD Ã¼yesi 3 kiÅŸi ile onlara yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 2 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YatÄ±rÄ±m iÃ§in sÄ±fÄ±r faizli yatÄ±rÄ±m kredisi verilecek. Faiz oranÄ± indirilmiÅŸ iÅŸletme kredisi verilecek." dedi.
GAP'Ä±n Ã¶nemli ayaklarÄ±ndan biri olan DiyarbakÄ±r BaÅŸlar BarajÄ± SulamasÄ±'nÄ±n yapÄ±mÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
AÄŸrÄ±'da PKK adÄ±na 'Adalet Komisyonu' kurarak sÃ¶zde yargÄ±lama yaptÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 10 kiÅŸi yakalandÄ±.
Bolu merkezli 9 ilde,FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 17 ÅŸÃ¼pheliden 9'u tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle birlikte parlamentonun hesap sorabileceÄŸi bir cumhurbaÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tmesi sÃ¶z konusu deÄŸildir." dedi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± 'tarÄ±msal sit' kapsamda 49 ildeki 141 ovanÄ±n koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±nda iki Ã¼lkenin elektrik Ã¼retim, iletim ve daÄŸÄ±tÄ±m projelerini iÃ§eren bir mastÄ±r planÄ± geliÅŸtirilecek
Yeni dÃ¼zenlemeyle, pansiyonlu okullarda barÄ±nan Ã¶ÄŸrencilere verilen ayni yardÄ±m, yÃ¼zde 157 arttÄ±rÄ±larak 211 liraya yÃ¼kseltildi ve yardÄ±mÄ±n nakdi olarak verilmesi saÄŸlandÄ±.