11:26, 24 Ocak 2017 Salı

Ercüment Özkan 22 yıl önce vefat etmişti

Dünya Bülteni / Haber Merkezi



Hayatını İslam'ın daha iyi anlaşılması için adayan İslamcı Yazar, düşünür fikir adamı Ercümend Özkan, Ocak 1995'te bugün vefat etmişti.



Türkiye'de Müslümanların yeniden uyanışı için büyük emekler harcayan Ercüment Özkan, bir çok alanda vahiy ve sünnetin yeniden okunması noktasında yoğun çabalar gösterdi. Özellikle İslamî kavramların derinlikli olarak anlaşılması noktasında çok çalıştı. Özkan, Anadolu sadeliğini ve klasik sanatı severdi. Modern tarzın ona bir şey anlatmadığını söylerdi.



ÖZKAN'IN HAYATINDAN...



23 Ocak 1938’de Kırşehir'in Mucur ilçesinde, Gümüşkümbet'li Türkmen kızı Hüsniye Hanımla, Alibeyoğullarından Ali Bey'in ikinci çocukları olarak dünyaya geldi. Babası PTT'de telgraf memuru olarak çalışıyordu.



6 yaşında Mucur'da Cumhuriyet İIkokulu'na başladı. Orta ve lise yılları Kayseri'de geçti. Son sınıfa kadar Kayseri Erkek Lisesi'nde okudu.



Tatillerini ciltçilik, dondurmacılık, sebzecilik yaparak ve kitap okuyarak geçirmeye başladı. Daha sonraları bu kitap sevgisine dönüştü. Lise son sınıfta iken Kırşehir'e tayin olan babasıyla birlikte ailece oraya yerleştiler.



1957'de annesini kaybetti.



1959’da Mucur'a ilk Halk Kütüphanesi kurulmasına büyük katkısı oldu.



1960’da yıllardı Basın Haber Ajansı'nı kurdu.



27 Mayıs ihtilali sırasında Ankara Hukuk Fakültesi’nde öğrenci idi. 60 yılının Eylül'ünde Uşak'ın Karahallı köyünde asker öğretmen olarak göreve başladı. İkinci öğretim yılını da Ankara'nın Mamak semtinde Köstence İIkokulu'nda geçirdi. Üç aylık eğitimini de Amasya'da gördü.



1963 yılında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türkoloji öğrencisi Mukaddes Taner ile evlendi.



1967’de tutuklandı. Ankara I. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 ay devam eden dava sonunda dört yıl ağır hapsine, ömür boyu kamu hizmetlerinden mahrumiyetine, 2 sene Bingöl'de zorunlu ikametine kararı çıktı.



Cezasını Çamlıdere, Mucur, Adana ve İmroz Yarıaçık Cezaevlerinde, zorunlu ikametini de Ankara’ya aldırdı.



1967-1968 yıllarında Ankara İlahiyatta Hatice Babacan isimli bir kız öğrenci başörtüsüyle Ankara İlahiyat’ta derse alınmayınca olaylar oldu, talebeler de erkekli kızlı direnişlere, eylemlere başladı. Ercüment Özkan ve Şule Yüksel yazılar ve konferanslarıyla çeşitli zamanlarda öğrencilere destek vermeye çalıştılar.



1974 yılında İstanbul'da "Interpress" adı altında kırk yıldır çalışan bir küpür derleme bürosunu devralıp, Kabataş'ta çalıştırmaya başladı.



Bu yıllarda bazı Kur'an çalışmaları, temel kavram çalışmaları ve Kur'an usulu üzerindeki çalışmalarından sonra hadis konusunda ve sünnet'e yaklaşım konusunda düşüncelerini yeniden sistematize etmeye başladı.



Yine bu yıllarda gözaltında da olsa hacca gitti.



1976’de tanıştığı gençlerden A. Burak Bircan ve M. Kürşad Atalar’ın Ercüment Özkan ile yaptıkları röportaj İslami Hareket Oluşum Süreci adıyla yayınlandı.



1981 yılının Ocak ayından itibaren İktibas dergisini çıkarmaya başladı. İktibas dergisi yedi yıl kesintisiz on beş günde bir çıkmaya devam etti.



1982 yılının Ocak ayında gözaltına alındı. İki ay mahkumiyetten sonra serbest bırakıldı.



2 Ekim 1985'te Ankara siyasi şubede tekrar gözaltına alındı. Derginin 105. sayısı da toplatıldı.



1987 Ağustos ayında sağlığı bozuldu, hafif bir felç geçirdi. Bu yüzden iki yıla yakın birzaman İktibas'ın yayınına ara verildi.



1988’de ilk eseri İnanmak ve Yaşamak Yöneliş yayınlarından yayınlandı.



1990 Eylül ayında, bir kalp krizi geçirdi ve on gün hastane de bakımda kaldı. Buna rağmen yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına ara vermedi.



1992 yılında Ömer Yorulmaz, Yılmaz Yalçıner ile parti kurma teşebüsünde bulundu.



1993 Mart ayında ikinci krizin eşiğinden döndü. İbni Sina Hastanesi'nin kardiyoloji böIümünde on gün kadar yattı.



1994 Ocak ayında Ankara Trafik Hastanesinde bir ay yattı.



24 Ocak 1995’te konferans vermek için gittiği Adana’da Hakk'ın rahmetine kavuştu.



25 Ocak 1995'te Aşağı Eğlence Merkez Camii'nde kılınan namazdan sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

ESERLERİ



Ercümant Özkan’ın yayınlanan eserleri şunlar:



İnanmak ve Yaşamak

Selam İle

Söyleşiler

Tasavvuf ve İslam

Ercümend Özkan Yazıları