Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:37, 24 Ocak 2017 Salı
Kültür Sanat
11:26, 24 Ocak 2017 Salı

  • Paylaş
Ercüment Özkan 22 yıl önce vefat etmişti
Ercüment Özkan 22 yıl önce vefat etmişti

Birçok alanda vahiy ve sünnetin yeniden okunması noktasında yoğun çaba sarf eden İslamcı Yazar, Fikir adamı Ercüment Özkan 21 yıl önce bugün vefat etmişti

Dünya Bülteni / Haber Merkezi 

Hayatını İslam'ın daha iyi anlaşılması için adayan İslamcı Yazar, düşünür fikir adamı Ercümend Özkan, Ocak 1995'te bugün vefat etmişti. 

Türkiye'de Müslümanların yeniden uyanışı için büyük emekler harcayan Ercüment Özkan, bir çok alanda vahiy ve sünnetin yeniden okunması noktasında yoğun çabalar gösterdi. Özellikle İslamî kavramların derinlikli olarak anlaşılması noktasında çok çalıştı. Özkan, Anadolu sadeliğini ve klasik sanatı severdi. Modern tarzın ona bir şey anlatmadığını söylerdi.

ÖZKAN'IN HAYATINDAN...

23 Ocak 1938’de Kırşehir'in Mucur ilçesinde, Gümüşkümbet'li Türkmen kızı Hüsniye Hanımla, Alibeyoğullarından Ali Bey'in ikinci çocukları olarak dünyaya geldi. Babası PTT'de telgraf memuru olarak çalışıyordu.

6 yaşında Mucur'da Cumhuriyet İIkokulu'na başladı. Orta ve lise yılları Kayseri'de geçti. Son sınıfa kadar Kayseri Erkek Lisesi'nde okudu.

Tatillerini ciltçilik, dondurmacılık, sebzecilik yaparak ve kitap okuyarak geçirmeye başladı. Daha sonraları bu kitap sevgisine dönüştü. Lise son sınıfta iken Kırşehir'e tayin olan babasıyla birlikte ailece oraya yerleştiler.

1957'de annesini kaybetti.

1959’da Mucur'a ilk Halk Kütüphanesi kurulmasına büyük katkısı oldu. 

1960’da yıllardı Basın Haber Ajansı'nı kurdu.

27 Mayıs ihtilali sırasında Ankara Hukuk Fakültesi’nde öğrenci idi. 60 yılının Eylül'ünde Uşak'ın Karahallı köyünde asker öğretmen olarak göreve başladı. İkinci öğretim yılını da Ankara'nın Mamak semtinde Köstence İIkokulu'nda geçirdi. Üç aylık eğitimini de Amasya'da gördü.

1963 yılında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türkoloji öğrencisi Mukaddes Taner ile evlendi.

1967’de tutuklandı. Ankara I. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 ay devam eden dava sonunda dört yıl ağır hapsine, ömür boyu kamu hizmetlerinden mahrumiyetine, 2 sene Bingöl'de zorunlu ikametine kararı çıktı. 

Cezasını Çamlıdere, Mucur, Adana ve İmroz Yarıaçık Cezaevlerinde, zorunlu ikametini de Ankara’ya aldırdı.

1967-1968 yıllarında Ankara İlahiyatta Hatice Babacan isimli bir kız öğrenci başörtüsüyle Ankara İlahiyat’ta derse alınmayınca olaylar oldu, talebeler de erkekli kızlı direnişlere, eylemlere başladı. Ercüment Özkan ve Şule Yüksel yazılar ve konferanslarıyla çeşitli zamanlarda öğrencilere destek vermeye çalıştılar.

1974 yılında İstanbul'da "Interpress" adı altında kırk yıldır çalışan bir küpür derleme bürosunu devralıp, Kabataş'ta çalıştırmaya başladı.

Bu yıllarda bazı Kur'an çalışmaları, temel kavram çalışmaları ve Kur'an usulu üzerindeki çalışmalarından sonra hadis konusunda ve sünnet'e yaklaşım konusunda düşüncelerini yeniden sistematize etmeye başladı. 

Yine bu yıllarda gözaltında da olsa hacca gitti.

1976’de tanıştığı gençlerden A. Burak Bircan ve M. Kürşad Atalar’ın Ercüment Özkan ile yaptıkları röportaj İslami Hareket Oluşum Süreci adıyla yayınlandı.

1981 yılının Ocak ayından itibaren İktibas dergisini çıkarmaya başladı. İktibas dergisi yedi yıl kesintisiz on beş günde bir çıkmaya devam etti.

1982 yılının Ocak ayında gözaltına alındı. İki ay mahkumiyetten sonra serbest bırakıldı.

2 Ekim 1985'te Ankara siyasi şubede tekrar gözaltına alındı. Derginin 105. sayısı da toplatıldı.

1987 Ağustos ayında sağlığı bozuldu, hafif bir felç geçirdi. Bu yüzden iki yıla yakın birzaman İktibas'ın yayınına ara verildi.

1988’de ilk eseri İnanmak ve Yaşamak Yöneliş yayınlarından yayınlandı.

1990 Eylül ayında, bir kalp krizi geçirdi ve on gün hastane de bakımda kaldı. Buna rağmen yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına ara vermedi. 

1992 yılında Ömer Yorulmaz, Yılmaz Yalçıner ile parti kurma teşebüsünde bulundu.

1993 Mart ayında ikinci krizin eşiğinden döndü. İbni Sina Hastanesi'nin kardiyoloji böIümünde on gün kadar yattı.

1994 Ocak ayında Ankara Trafik Hastanesinde bir ay yattı.

24 Ocak 1995’te konferans vermek için gittiği Adana’da Hakk'ın rahmetine kavuştu.

25 Ocak 1995'te Aşağı Eğlence Merkez Camii'nde kılınan namazdan sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

ESERLERİ

Ercümant Özkan’ın yayınlanan eserleri şunlar:

İnanmak ve Yaşamak
Selam İle
Söyleşiler
Tasavvuf ve İslam
Ercümend Özkan Yazıları



İlgili Konular Ercüment Özkan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kültür Sanat Haberleri
Ercüment Özkan 22 yıl önce vefat etmişti
Ercüment Özkan 22 yıl önce vefat etmişti

Birçok alanda vahiy ve sünnetin yeniden okunması noktasında yoğun çaba sarf eden İslamcı Yazar, Fikir adamı Ercüment Özkan 21 yıl önce bugün vefat etmişti
Batılılar Türkleri fetihten sonra affetmedi
Batılılar Türkleri fetihten sonra affetmedi

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi’nin 2017 Faaliyet Yılı açılış konferansında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez birer konuşma gerçekleştirdi. Betül Şatır'ın notları
Cemaatlerin Görevi Topluma Maneviyatı Yüksek İnsanlar Kazandırmak Olmalı
Cemaatlerin Görevi Topluma Maneviyatı Yüksek İnsanlar Kazandırmak Olmalı

Necdet Subaşı, Halime Kökçe, Erol Erdoğan ve Lütfü Özşahin geçtiğimiz günlerde ''Türkiye’de Dini Yapılar: Cemaat, Tarikat, Diyanet'' başlıklı bir panelde konuştu. Selvigül Kandoğmuş Şahin etkinlikten notlarını aktarıyor.
CRR den Seb lürreşad geçti
CRR’den Sebîlürreşad geçti!

Gazeteci Yazar Fatih Bayhan, Sebîlürreşad dergisinin kapanmasının üzerinden tam 50 yıl geçtikten Yeniden Sebîlürreşad ismiyle 14 Ağustos 2016 tarihinde yayınlamaya başladı
Faruk Taşkale ile Müzehhibe Rikkat Kunt üzerine
Faruk Taşkale ile Müzehhibe Rikkat Kunt üzerine

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Taşkale ile Hocası Rikkat Kunt Hanım üzerine hasbihal ettik
Orhan Okay vefat etti
Orhan Okay vefat etti

Edebiyat ve kültür dünyasının önemli isimlerinden Orhan Okay vefat etti
Kültür Hayatımızda Bir Mümtaz Sima İhsan Babalı ve Cağaloğlu Yayınevi
Kültür Hayatımızda Bir Mümtaz Sima: İhsan Babalı ve Cağaloğlu Yayınevi

1960'lı yıllarda Cağaloğlu Yayınevi'nde önemli eserler yayınlayan M.İhsan Babalı'nın hayatını, torunu Fatmanur Babalı kaleme aldı.
Cahit Çollak çantayı alıp yola çıktı
Cahit Çollak çantayı alıp yola çıktı

Bursa'nın önemli kültür adamlarından, Nurettin Topçu'nun talebesi Cahit Çollak vefat etti
Müslüman futbolcular İngiltere'de örgütlendi
Müslüman futbolcular İngiltere'de örgütlendi

Futbolun Müslüman yıldızları, son yıllarda futbol sektöründe kendi kimliklerini koruma gayretlerini ortaklaştırmak yönünde bir irade gösteriyorlar. Bundan 4 yıl önce Müslüman Futbolcular Birliği’ni kurdular
Mantıku t-Tayr Esentepe den ses verecek
Mantıku’t-Tayr Esentepe’den “ses” verecek

Kuveyt Türk’ün Esentepe’deki sanat galerisinde açılışı yapılacak olan Mantıkut’tayr/Kuşların Şarkısı sergisi 13 Marta kadar sanatseverlerin ilgisini bekliyor
Dergilerin ocak sayıları 2
Dergilerin ocak sayıları 2

Aylık dergilerin ocak sayıları raflardaki yerini aldı
İstanbul'da İslamcı Dergiler Sempozyumu
İstanbul'da İslamcı Dergiler Sempozyumu

İslamcı Dergiler Sempozyumu'nun ikincisi 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek
Dergilerin ocak sayıları
Dergilerin ocak sayıları

Aylık dergilerin ocak 2017 sayıları çıktı
TYB Kültür Sanat Ödülleri açıklandı
TYB Kültür Sanat Ödülleri açıklandı

TYB tarafından her yıl verilen Kültür Sanat ödülleri düzenlenen basın toplantısında açıklandı
Din yorgunluğu' toplumda ciddi bir sorun
'Din yorgunluğu' toplumda ciddi bir sorun

Necdet Subaşı Bursa'da dini yaşayışımız ve dünyada değişen İslam algısı üzerine konuştu
ESKADER Ödülleri açıklandı
ESKADER Ödülleri açıklandı

ESKADER tarafından düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri açıklandı

Haberler

Ercüment Özkan bugün vefat etmişti
Ercüment Özkan bugün vefat etmişti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 